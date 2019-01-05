綠營藉豬瘟加深對岸仇恨 葉毓蘭：不怕將台灣推向戰爭？

2019年01月05日 10:03 中時電子報 邱珮畇

政治人物談非洲豬瘟

非洲豬瘟若侵台恐造成2000億台幣產業損失，政府卻還搞不定禁、不禁廚餘養豬。政院發言人Kolas Yotaka竟諷刺金門海漂豬是大陸「生化炸彈」，綠委段宜康也說「一次是意外，兩次就是攻擊」。前警大教授葉毓蘭轟綠營「非常時期，還在練肖話？」藉由病死豬為仇恨添薪倒油，難道不怕再掀波瀾，將台灣推向戰爭的邊緣？

新金門海上漂來非洲豬瘟的病死豬屍後，搞得人心惶惶。政治人物卻搶當酸民，繼蔡總統嗆大陸防疫都無法合作，哪來兩岸一家親後，行政院發言人Kolas Yotaka竟諷刺金門海漂豬是「生化炸彈」，綠委段宜康也說「一次是意外，兩次就是攻擊」，甚至點名習近平用「豬魚雷」回應台灣。

對於綠營民代、官員搶當網路酸民，前警大教授葉毓蘭轟「非常時期，還在練肖話？」全心全力做好防疫的宣導教育，確實執行所有的措施，提高反應的效率，都比將非洲豬瘟硬要說成是中國的生化炸彈攻擊，負責多了。

葉毓蘭說，新年伊始，台海已經因為「四個必須」、「三道防護網」及「習五點」的互射飛刀，攪得波濤洶湧，現在又藉由病死豬以仇恨添薪倒油，難道不怕再掀波瀾，將台灣推向戰爭的邊緣？若真有戰事時，這些專打仇恨牌的幹話王們，可願意站在最前線？還是騎著你的重機、雲豹，逃之么么？

(中時電子報)