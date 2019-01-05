重現基隆歷史「沙灣世紀風華紀錄片」精彩面世

2019年01月05日 10:30 中時 張穎齊

基隆市文化局為推廣「大基隆歷史場景再現整合計畫」，今（5）日上午10時許於中正區公所7樓禮堂，舉行「沙灣世紀風華」紀錄片首映記者會。（基隆市文化局提供）

基隆市文化局為推廣「大基隆歷史場景再現整合計畫」，今（5）日上午10時許於中正區公所7樓禮堂，舉行「沙灣世紀風華」紀錄片首映記者會，現場特別邀請片中耆老、在地文工作者及團隊，與民眾在一年之初的週末欣賞關於基隆的在地故事，共同展望基隆的文化新頁。

文化局表示，本片為文化部補助「大基隆歷史場景再現整合計畫」子計畫之一，團隊歷經近一年時間，走訪東岸進行訪談及拍攝；正片共分3個主題「航現大雞籠」、「沙灣大黃金年代」、「大沙灣小移民」，並有5段延伸閱讀影片。

片中多位耆老見證了沙灣的遞嬗與風華，如二戰結束後12歲就在碼頭工作的林讚盛、見證港灣變化的港務局前資深副理莊耀輝、韓戰爆發時無法返鄉的韓籍人士金妙蓮、百歲眷村耆老詹哲曼、躲避文革來台落地生根，創立亨利幼稚園的王榮勤神父。

文化局說，未來連續2個周六，將繼續進行試映導讀活動，同樣邀請片中受訪耆老及在地團隊參與映後座談，分享不同世代眼裡的基隆，活動結束後將於youtube播放。

為延續文化部再造歷史現場的核心精神，文化局期盼透過紀錄片，牽動世代的記憶，重新鏈結市民與土地的情感，讓更多民眾走讀大沙灣，連結大基隆。活動洽詢電話：02-25175652報名網址 ，更多資訊請於臉書搜尋「大基隆歷史場景再現整合計畫」。

(中時 )