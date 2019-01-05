中美貿易談判將重開 川普：有信心達成貿易協議

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路透5日報導，中美兩國下周在北京恢復貿易磋商，美國總統川普4日表示，有信心華盛頓和北京最終可以達成協議，結束這場長達多月，並擾亂全球金融市場的貿易爭端。

白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)亦透露，美國將在下周的談判中要求中國減少補貼，並稱初步談判比往常更樂觀，但總是會有不確定性。

川普在白宮表示，中美兩國正展開最高級別的談判，他與中國國家主席習近平一直都有積極參與，而且進度非常良好，他認為在中國經濟增長放緩的情況下，北京很想達成協議。

稍早前，美國貿易代表署公佈了美方談判代表團6人小組名單，證實外界日前已報導的消息，包括副貿易代表格里什格（Jeffrey Gerrish）、貿易代表署負責農業的首席談判官陶德（Gregg Doud）、農業部負責貿易及對外農業事務的次長麥金尼（Ted McKinney）、商務部負責國際貿易的次長凱普蘭（Gilbert B. Kaplan）、能源部負責石化能源的助理部長溫柏格（Steven Winberg），以及財政部負責國際事務的次長瑪律帕斯（David Malpass）。

另外，對於蘋果公司日前警告，中美貿易戰影響銷售表現。川普表示不擔心出現這個情況，稱蘋果股價在他上台後已上漲幾倍，他又再次呼籲蘋果CEO庫克將生產線搬回美國。

(工商 )

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