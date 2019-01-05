她動手術驗血 護理師爆「妳不是爸爸親生的」爸臉黑了

2019年01月05日 10:13 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

家庭差點因為護理師一句話鬧革命！一名女網友表示某一年因動手術緣故驗血，驗血後才知道她是家中唯一的O型，而其他家人都是A型，這時護理師突然驚爆「A跟A好像不會生出O型…」，讓一旁爸爸臉色難看，還好之後護理師解釋清楚，化解尷尬的氛圍。

一名網友在《PTT笨版》發文，表示某一年卵巢長腫瘤需要動手術，因為需要輸血所以要驗血，原PO說她的祖父母、外祖父母、爸媽和3個姐姐都是A型，堂表兄弟姐妹也一半以上都是A型，然而她驗血才知道自己是家族稀有的O型血。

原PO說，得知自己血型與家人不同後，此時護理師突然冒出一句「A跟A好像不會生出O型…」，讓原PO心理一驚，在心中吶喊「騙我生物不好嗎，我記得AA可以生出A跟O阿！」，一旁爸爸臉色比即將開刀的原PO凝重，媽媽則不明原因超亢奮，爸爸沉默許久，一直盯著原PO看，眼看就要爆發家庭紛爭…。

幸好點燃家庭危機的護理師之後又跑過來解釋「沒事沒事，醫生說會生出O。」爸爸臉色才由陰轉晴，而原PO問媽媽大笑原因，媽媽笑回「你不覺得看你爸變臉超有趣的嗎？」，讓原PO無言以對。

醫院驚魂記引起網友熱議，網友紛紛驚嘆護理師的生物知識「護理師執照怎麼來的…血型這種基本的遺傳」、「ABO血型遺傳是國中生物就教了的東西吧…」、「這護理師生理學太不行了吧」、「你親生父親正在查, 你名義老爸在你背後他非常火」、「事後可以問把拔，說如果我不是你親生的你還會愛我嗎？來個親情大考驗」

(中時電子報)