老公當貼身經紀人 Ella自曝相處眉角

Ella拍攝封面。（《MilkX》提供）

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做新挑戰。（《MilkX》提供）
做不同嘗試。（《MilkX》提供）
復古造型。（《MilkX》提供）

Ella（陳嘉樺）在新一期摩登女性月刊《MilkX》以民初造型裝扮拍攝封面，英文名字正好代表著勇氣的她，說到「勇氣」這一詞，她透露從小就是那個最大膽、班上第一個舉手的人，就連S.H.E一起出外景時，她也是衝第一個。「我覺得甚麼事情都要敢於去嘗試，因為不去做，品嘗不到箇中滋味，人生多少會有害怕失去些甚麼，但我認為我有這股勇氣去承擔，知道做了就沒得後悔。」

Ella就連生小勁寶也是自願當個勇敢的媽，「我堅持不打無痛分娩，因為我真的很想知道以前女性們生孩子沒有無痛分娩時到底有多痛。妳說我會不會後悔，後悔也來不及，孩子都生完了。自然生產造成我身體很多變化，身體狀況跟從前再也不一樣了，我覺得這就是大自然賦予女性使命，無須感到畏懼。」

說到最敬佩的女性，Ella毫不猶豫答：「那一定是我媽媽。」她回想媽媽生了4個孩子的經歷，生第1個孩子時，先生在工作上發生意外，而且對她並沒有非常好，不是一個很完美先生，過程中有許多辛酸，但是她對這個家始終不離不棄，依然把我們4個孩子一手帶大，我真的很佩服她。」

另外一個女性則是大陸脫口秀主持人兼舞蹈家金星，「他原本是男的，後來變性為女性，在我心目中她是一個非常美麗的女人，她做這個勇敢的決定，還有對生活態度與品味、對一件事的專注，以及說話直率個性，那種尖銳只是想要點醒你而不是苛薄，我覺得這樣的女人會散發一種魅力，讓人非常喜歡。」

在電影新作《大三元》裡，Ella的角色是個超級房仲業務，很會賣房子、很努力賺錢，但也給人一種見錢眼開的感覺。後來遇上全世界最有錢的男主角，原先想說可以敲他一筆，沒想到兩人之間產生一些化學變化，她的出現也改變了他的人生。這部戲雖然是賀歲片，主軸是麻將，但劇情更多的是親情與友情，還有一些人生哲理，「很適合過年期間大家一起觀賞」。

忙碌的工作現在更多了媽媽的身份，提到心愛的小勁寶：「前幾天我拍廣告，回到家已經10點多，我還是會打開他房間的門，看看他熟睡的樣子並親他一下，有時他會醒來，就乾脆把他抱去我們房間，然後我們三人就一起睡覺。」

即便拍戲期間，Ella也會把勁寶一起帶著，不會帶到片場，但至少希望他可以多多參與她的工作，「讓他知道爸爸媽媽在忙些甚麼，因為他的爸媽跟一般上班族的工作內容不太一樣，所以想要讓他漸漸習慣我們的工作環境」。

她老公現在是她的貼身經紀人，Ella分享維持感情的小撇步：「要一進一退吧。其中一方比較強時，另一方就要弱下來，不能雙方都強起來，彼此要互相。兩個人溝通很重要，知道彼此相處的眉角是甚麼，也才會更認識彼此。」

(中時 )

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