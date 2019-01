澎恰恰音樂劇反串 女裝神韻最像「她」

2019年01月05日 11:04 中時 洪秀瑛

澎恰恰與張芳瑜的情感戲感人。(躍演劇團提供)

澎恰恰(中)圓反串夢。(躍演劇團提供)

澎恰恰嘆當女人不易。(躍演劇團提供)

澎恰恰在躍演劇團開年音樂劇《麗晶卡拉OK的最後一夜》擔綱「第一女主角」,該劇3日在台北華山烏梅劇院首演。這齣劇由《花甲男孩轉大人》的金鐘得主詹傑編劇、作詞,傳藝金曲獎得主李哲藝擔任音樂總監。

澎恰恰從事演藝工作30多年,在音樂劇《釧兒》之後開拓演藝生涯新領域,決心轉型老文青後,為了劇場裡「有才但很窮」的年輕人找飯吃,匯集躍演劇團導演曾慧誠及愛徒張芳瑜等音樂劇精英,共演這齣《麗晶卡拉OK的最後一夜》,以基隆港邊卡拉OK中的各形各色及老客人間的情意,點出社會變遷的舊與新。

澎恰恰笑說,「扮女裝眼睛比鼻孔大是第一次,還有這個胸部要一直喬,這是我第一次穿『布拉甲』,會不會以後就習慣了啊?」為了演出女主角「麗卿」,他戴2層假睫毛,又貼了4層雙眼皮,才了解女人裝扮是那麼複雜、那麼麻煩。

和過去誇張的扮相不同,這次終於經由化妝感受到拉皮滋味,有了瓜子臉,神韻像極澎媽媽。他幽默地說,「我哥哥、姊姊都覺得有媽媽年輕的味道。但是我媽很美,我家我最醜,應該是因為我是老么,生到最後一個夫妻感情不好,生出來就零零落落,但是沒有失去我媽媽的韻味」。

澎恰恰說,之前出過的專輯《台灣女人》就是將多年來觀察女人的心得寫成歌,其中有各式各樣女人的心情。自己想「反串表演」想了至少15年,無奈當時的電視台不敢接受,這次才有機會接受這個挑戰。

劇中澎恰恰扮演卡拉OK店的老闆娘,與徒弟張芳瑜有一場精彩對手戲。為了讓她在店內最疼愛的結拜姊妹小玲有家可歸,苦撐麗晶卡拉OK店,並撫養小玲留下的孩子。直到意外發現小玲因吸毒變成植物人,才至療養院探望重逢。排練時,張芳瑜為扮演失智,忍住眼淚坐在輪椅上一動也不動,以應付澎恰恰深情的姊妹關懷;澎恰恰真情流露,情緒濃厚,每次演到這個橋段,他們只能穩住情緒和聲音,專注對唱。

張芳瑜認為,比起《釧兒》,《麗晶》的情感更濃郁,店裡的四位姊妹來自四面八方、非親非故,姊妹情誼比愛情珍貴。自己和小玲的的角色個性差異大,生活中,她不會為愛丟下小孩不管。「雖然和澎哥的最後一場戲很感人,但事實上我每場都得放空或想別的事,不然一聽他講台詞太投入,眼神會太想看他而專注,就不是角色要失智的放空狀態,因此這場戲最困難地方,應該是眼神放空之後,我的隱形眼鏡會太乾」。

澎恰恰表示,「跟小玲的最後一場戲,其實差點演不下去,張芳瑜的眼神是我認識她那麼久從沒看過的。演戲的時候我們沒有看彼此,但是我和他的交流已經拋開所有觀眾,是一個實際的生命經歷。忘記是澎恰恰和張芳瑜,忘了我自己是誰。」澎哥談起自己與徒弟的最後一場戲,無比認真,為了不讓情緒崩潰,或是演唱的聲音哽咽或破音,兩人都盡量壓抑情緒,成為整齣戲最困難的表演。

澎恰恰說:「在遇見了音樂劇之後,才知道原來演藝世界還有這麼大的一個領域,我想要繼續演下去,想要圓一個男扮女裝的反串表演夢。」雖然過去也曾以女裝扮相在電視上出現,但在綜藝節目中的反串流於表面,劇場裡的表演心境是連續的,在這樣的表演環境中,可以連貫且真實地進入女性角色的心裡層面。這次《麗晶卡拉OK的最後一夜》的演出,他自認是轉型「老文青」後,對於自己演藝生涯的叛逆,「電視台10幾年前不敢做的事,我現在要做」。

《麗晶卡拉OK的最後一夜》連演12場,場場戲末邀請神秘嘉賓擔任麗晶卡拉OK的關門客,陣容包含:陳嘉樺(Ella)、許效舜、林美秀、苗可麗、又仁、蕭景鴻(阿弟)、廖文強、呂名堯、陳何家,以及甫剛發片的超級新人—黃子佼擔任嘉賓客串演出,場場不同故事、不同結局,共同演譯這齣台味鹹甜酸的全新作品。

劇中時空跨距橫越40年的躍演原創音樂劇《麗晶卡拉OK的最後一夜》,由演藝全才天王澎恰恰挑大樑,100分鐘無換景無暗場。本劇將於1月3日到1月16日舉行,地點在台北華山烏梅劇院,購票及演出詳情請洽兩廳院售票系統。

【演出資訊】

澎恰恰×躍演原創音樂劇《麗晶卡拉OK的最後一夜》

The Last Night of Beauty Karaoke

■ 演出時間:

19:30開演:2019/1/3(四)-1/5(六)

2019/1/8(二)-1/12(六)

2019/1/15(二)-1/16(三)

14:30開演:2019/1/6(日)、1/13 (日)

■ 演出地點:華山烏梅劇院 (臺北市中正區八德路一段1號)

■ 票價:VIP3500元、1800元、1200元,購票請洽 兩廳院售票系統

【每場特別來賓名單】

1.03 苗可麗

1.04 陳嘉樺 (Ella)

1.05 涂又仁

1.06 黃子佼

1.08 呂名堯

1.09 陳何家

1.10 林美秀

1.11 廖文強

1.12 蕭景鴻(阿弟)

1.13 蕭景鴻(阿弟)

1.15 呂名堯

1.16 許效舜

(中時 )