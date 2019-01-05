澎恰恰音樂劇反串 女裝神韻最像「她」

2019年01月05日 11:04 中時 洪秀瑛

澎恰恰與張芳瑜的情感戲感人。（躍演劇團提供）

澎恰恰（中）圓反串夢。（躍演劇團提供）

澎恰恰嘆當女人不易。（躍演劇團提供）

澎恰恰在躍演劇團開年音樂劇《麗晶卡拉OK的最後一夜》擔綱「第一女主角」，該劇3日在台北華山烏梅劇院首演。這齣劇由《花甲男孩轉大人》的金鐘得主詹傑編劇、作詞，傳藝金曲獎得主李哲藝擔任音樂總監。

澎恰恰從事演藝工作30多年，在音樂劇《釧兒》之後開拓演藝生涯新領域，決心轉型老文青後，為了劇場裡「有才但很窮」的年輕人找飯吃，匯集躍演劇團導演曾慧誠及愛徒張芳瑜等音樂劇精英，共演這齣《麗晶卡拉OK的最後一夜》，以基隆港邊卡拉OK中的各形各色及老客人間的情意，點出社會變遷的舊與新。

澎恰恰笑說，「扮女裝眼睛比鼻孔大是第一次，還有這個胸部要一直喬，這是我第一次穿『布拉甲』，會不會以後就習慣了啊？」為了演出女主角「麗卿」，他戴2層假睫毛，又貼了4層雙眼皮，才了解女人裝扮是那麼複雜、那麼麻煩。

和過去誇張的扮相不同，這次終於經由化妝感受到拉皮滋味，有了瓜子臉，神韻像極澎媽媽。他幽默地說，「我哥哥、姊姊都覺得有媽媽年輕的味道。但是我媽很美，我家我最醜，應該是因為我是老么，生到最後一個夫妻感情不好，生出來就零零落落，但是沒有失去我媽媽的韻味」。

澎恰恰說，之前出過的專輯《台灣女人》就是將多年來觀察女人的心得寫成歌，其中有各式各樣女人的心情。自己想「反串表演」想了至少15年，無奈當時的電視台不敢接受，這次才有機會接受這個挑戰。

劇中澎恰恰扮演卡拉OK店的老闆娘，與徒弟張芳瑜有一場精彩對手戲。為了讓她在店內最疼愛的結拜姊妹小玲有家可歸，苦撐麗晶卡拉OK店，並撫養小玲留下的孩子。直到意外發現小玲因吸毒變成植物人，才至療養院探望重逢。排練時，張芳瑜為扮演失智，忍住眼淚坐在輪椅上一動也不動，以應付澎恰恰深情的姊妹關懷；澎恰恰真情流露，情緒濃厚，每次演到這個橋段，他們只能穩住情緒和聲音，專注對唱。

張芳瑜認為，比起《釧兒》，《麗晶》的情感更濃郁，店裡的四位姊妹來自四面八方、非親非故，姊妹情誼比愛情珍貴。自己和小玲的的角色個性差異大，生活中，她不會為愛丟下小孩不管。「雖然和澎哥的最後一場戲很感人，但事實上我每場都得放空或想別的事，不然一聽他講台詞太投入，眼神會太想看他而專注，就不是角色要失智的放空狀態，因此這場戲最困難地方，應該是眼神放空之後，我的隱形眼鏡會太乾」。

澎恰恰表示，「跟小玲的最後一場戲，其實差點演不下去，張芳瑜的眼神是我認識她那麼久從沒看過的。演戲的時候我們沒有看彼此，但是我和他的交流已經拋開所有觀眾，是一個實際的生命經歷。忘記是澎恰恰和張芳瑜，忘了我自己是誰。」澎哥談起自己與徒弟的最後一場戲，無比認真，為了不讓情緒崩潰，或是演唱的聲音哽咽或破音，兩人都盡量壓抑情緒，成為整齣戲最困難的表演。

澎恰恰說：「在遇見了音樂劇之後，才知道原來演藝世界還有這麼大的一個領域，我想要繼續演下去，想要圓一個男扮女裝的反串表演夢。」雖然過去也曾以女裝扮相在電視上出現，但在綜藝節目中的反串流於表面，劇場裡的表演心境是連續的，在這樣的表演環境中，可以連貫且真實地進入女性角色的心裡層面。這次《麗晶卡拉OK的最後一夜》的演出，他自認是轉型「老文青」後，對於自己演藝生涯的叛逆，「電視台10幾年前不敢做的事，我現在要做」。

《麗晶卡拉OK的最後一夜》連演12場，場場戲末邀請神秘嘉賓擔任麗晶卡拉OK的關門客，陣容包含：陳嘉樺（Ella）、許效舜、林美秀、苗可麗、又仁、蕭景鴻（阿弟）、廖文強、呂名堯、陳何家，以及甫剛發片的超級新人—黃子佼擔任嘉賓客串演出，場場不同故事、不同結局，共同演譯這齣台味鹹甜酸的全新作品。

劇中時空跨距橫越40年的躍演原創音樂劇《麗晶卡拉OK的最後一夜》，由演藝全才天王澎恰恰挑大樑，100分鐘無換景無暗場。本劇將於1月3日到1月16日舉行，地點在台北華山烏梅劇院，購票及演出詳情請洽兩廳院售票系統。

【演出資訊】

澎恰恰×躍演原創音樂劇《麗晶卡拉OK的最後一夜》

The Last Night of Beauty Karaoke

■ 演出時間：

19:30開演：2019/1/3（四）-1/5（六）

2019/1/8（二）-1/12（六）

2019/1/15（二）-1/16（三）

14:30開演：2019/1/6（日）、1/13 （日）

■ 演出地點：華山烏梅劇院 （臺北市中正區八德路一段1號）

■ 票價：VIP3500元、1800元、1200元，購票請洽 兩廳院售票系統

【每場特別來賓名單】

1.03 苗可麗

1.04 陳嘉樺 （Ella）

1.05 涂又仁

1.06 黃子佼

1.08 呂名堯

1.09 陳何家

1.10 林美秀

1.11 廖文強

1.12 蕭景鴻（阿弟）

1.13 蕭景鴻（阿弟）

1.15 呂名堯

1.16 許效舜

(中時 )