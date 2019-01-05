曇花一現？小英支持度依舊大幅落後朱立倫

2019年01月05日 10:48 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

總統蔡英文對大陸領導人習近平提出九二共識的反擊，讓她過往低迷的支持度，一夕之間竟網路聲量提高。但是這表示小英2020總統大選有望連任？最新民調顯示未必如此，據媒體報導，國民黨籍前新北市長朱立倫支持度33.61%排行第一，蔡英文支持度只有10.16%。

習近平2日在《告台灣同胞書》40週年紀念會上發表對台談話，提出新時代下新的對台工作方針，提出九二共識是一個中國原則基礎上，達成「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。對於習近平的九二共識，蔡英文回擊絕不接受，反對一國兩制。而蔡英文的表現，讓她過往低迷的支持度，一夕之間竟豬羊變色。

然而這就代表小英有可能贏得2020的總統大選？據《蘋果日報》所做的2020總統大選支持度民調，結果顯示朱立倫支持度33.61%排行第一、台北市長柯文哲排名第二，支持度為13.09%，而行政院長賴清德支持度為12.15%，位居第三，蔡英文的支持度墊底，只有10.16%。

至於國民黨其他三個太陽，前立法院長王金平支持度為6.39%，前總統馬英九5.03%，國民黨主席吳敦義支持度為4.92%。

此次總統大選民調是《蘋果日報》於1月1至1月4日，調查對象為20歲以上民眾，以全國住宅電話為抽樣母體編冊隨機抽樣，有效樣本數為955份。

(中時電子報)