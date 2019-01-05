春節期間「金馬證」赴陸 1／25前提出申請

2019年01月05日 12:14 中時 李金生

移民署南區事務大隊為提供更優質的服務，也針對各鄉鎮不便親自到站辦理的鄉親，特別設有行動服務據點，提供申辦及領證服務。（移民署提供）

金門鄉親在農曆年節期間欲持「金馬證」小三通赴大陸旅遊、探親，移民署金門縣服務站貼心提醒務必於1月25日（星期五）前提出申請，才能順利取證。

金門縣服務站指出，今年農曆春節年假高達9天，民眾如欲出境前往大陸地區旅遊或探親，須持有效護照或金馬證始可成行，而申辦金馬證需要5個工作天（不含國定假日及例假日），盡快申辦為宜。

移民署南區事務大隊為提供更優質的服務，也針對各鄉鎮不便親自到站辦理的鄉親，特別設有行動服務據點，提供申辦及領證服務。1月份更加碼提供服務場次，分別是：1月7及21日在金城鎮公所、8及22日在金湖鎮公所、9及23日在金沙鎮公所、10及24日在烈嶼鄉公所、11及25日在金寧鄉公所，上午9點至12點提供定點服務並實施非洲豬瘟防疫宣導。

移民署也提醒民國89年次（含以前）出生具我國籍役齡男子，如於年節期間計畫出國，應事先至役政署網站申請核准；另就讀國內學校在學緩徵役男亦可至上開網站申請出國，儘早辦理相關手續，以免美好假期泡湯。

金門縣服務站指出，目前正值「非洲豬瘟」防疫期間，小三通兩岸來往頻繁，為避免非洲豬瘟登門擴散，赴陸民眾應避免至疫區畜牧場，入境時切勿攜帶肉類相關製品入境，避免違規遭到重罰。相關資訊可逕至行政院農委會動植物防疫檢疫局非洲豬瘟資訊專區查詢。

其他相關申辦服務資訊，也可至移民署金門縣服務站網站查詢或電話聯繫082-323695洪小姐洽詢。

(中時 )