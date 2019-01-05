春節期間「金馬證」赴陸 1／25前提出申請

金門鄉親在農曆年節期間欲持「金馬證」小三通赴大陸旅遊、探親，移民署金門縣服務站貼心提醒務必於1月25日（星期五）前提出申請，才能順利取證。（移民署提供）

友善列印
中時
移民署南區事務大隊為提供更優質的服務，也針對各鄉鎮不便親自到站辦理的鄉親，特別設有行動服務據點，提供申辦及領證服務。（移民署提供）

金門鄉親在農曆年節期間欲持「金馬證」小三通赴大陸旅遊、探親，移民署金門縣服務站貼心提醒務必於1月25日（星期五）前提出申請，才能順利取證。

金門縣服務站指出，今年農曆春節年假高達9天，民眾如欲出境前往大陸地區旅遊或探親，須持有效護照或金馬證始可成行，而申辦金馬證需要5個工作天（不含國定假日及例假日），盡快申辦為宜。

移民署南區事務大隊為提供更優質的服務，也針對各鄉鎮不便親自到站辦理的鄉親，特別設有行動服務據點，提供申辦及領證服務。1月份更加碼提供服務場次，分別是：1月7及21日在金城鎮公所、8及22日在金湖鎮公所、9及23日在金沙鎮公所、10及24日在烈嶼鄉公所、11及25日在金寧鄉公所，上午9點至12點提供定點服務並實施非洲豬瘟防疫宣導。

移民署也提醒民國89年次（含以前）出生具我國籍役齡男子，如於年節期間計畫出國，應事先至役政署網站申請核准；另就讀國內學校在學緩徵役男亦可至上開網站申請出國，儘早辦理相關手續，以免美好假期泡湯。

金門縣服務站指出，目前正值「非洲豬瘟」防疫期間，小三通兩岸來往頻繁，為避免非洲豬瘟登門擴散，赴陸民眾應避免至疫區畜牧場，入境時切勿攜帶肉類相關製品入境，避免違規遭到重罰。相關資訊可逕至行政院農委會動植物防疫檢疫局非洲豬瘟資訊專區查詢。

其他相關申辦服務資訊，也可至移民署金門縣服務站網站查詢或電話聯繫082-323695洪小姐洽詢。

(中時 )

重現基隆歷史「沙灣世紀風華紀錄… 韓國瑜也有「扶龍命格」 王世堅…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。