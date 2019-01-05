艾瑪史東、艾蜜莉布朗 露肩比美拚性感

艾瑪史東穿Louis Vuitton銀色花卉低胸連身褲裝替《真寵》造勢，大露香肩性感不失幹練。（CFP）

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艾蜜莉布朗穿Roland Mouret單肩曳地紅禮服，搭配Sophia Webster高跟鞋、Fernando Jorge耳環，喜氣又高貴。（CFP）
《羅馬》女星瑪麗娜德塔維拉，一襲Michael Kors的黑色平口洋裝，到場支持領獎的導演艾方索柯朗。（CFP）
在《愛．欺》再獲肯定的葛倫克蘿絲，穿Ingie Paris的黑色西裝，搭配Christian Louboutin同色系手拿包、高跟鞋，搭配Cartier珠寶點襯托氣勢。（CFP）
獲頒演技突破獎的雷米馬利克，以Givenchy的黑色條紋西裝拉長身型比例。（CFP）

棕櫚泉國際電影節邁入30周年，昨在美國加州舉行頒獎典禮，正值獎季前夕，為了替作品拉抬聲勢，明星到場率超高，包括布萊德利庫柏、維果莫天森、堤摩西柴勒梅德、亞當崔佛......等一線明星紛紛到場。其中艾瑪史東穿Louis Vuitton露肩連身褲頒獎給合演《真寵》的奧莉薇雅柯爾曼，與穿Roland Mouret單肩紅禮服的艾蜜莉布朗，露出性感香肩比誰美。

71歲的葛倫克蘿絲憑《愛．欺》獲得指標獎，她說：「這該怎麼說...更有壓力了，我可不希望在紅毯上跌倒！」雷米馬利克因《波希米亞狂想曲》表現獲得演技突破獎，他說：「今天就想像我是沒有小鬍子、長髮和黑指甲的佛萊迪墨裘！我從皇后樂團的粉絲變成與他相關的人了！」棕櫚泉國際電影節每年1月耶誕和新年假期後在美國加州棕櫚泉舉辦，對好萊塢明星來說就像收心操。

(中時 )

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