韓國瑜也有「扶龍命格」 王世堅搭韓流登大陸最紅議員

2019年01月05日 11:25 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

搭上韓流！王世堅紅到大陸，被暱稱「恰吉寶寶」。(中天新聞提供)

陸客來台最夯的打卡地點，不再是花東景點，而是台北市議員王世堅的服務處。從政壇小丑的印象到被暱稱「恰吉寶寶」，陸客對他也很感興趣。九合一選舉期間，王世堅被韓冰大讚是暖男，如今搭上韓流，韓國瑜的「扶龍命格」也讓王世堅水漲船高，成為大陸最紅的議員。

對於陸客注意到他，還暱稱他恰吉寶寶，王世堅感到很意外。他說，自己是鐵桿深綠，是他們的眼中釘，不懂他們怎麼會對他有興趣，不過「來者是客，歡迎他們來我的服務處」。王世堅服務處人員表示，最近來的陸客有比較多一點，一位在台就讀的陸生說，有大陸朋友託他來服務處拍照。另有一位遠從吉林而來的陸客，來台自由行，第一站就是到王世堅服務處打卡朝聖，他在韓國瑜後援會貼文說，恰吉寶寶大概是大陸最紅的議員了。

11年前央視曾放送他跳海的畫面，他被kuso的世堅出海圖被大陸各大網站轉載，陸媒形容他是台灣政壇小丑，如今外號變了，變成超萌「恰吉寶寶」。王世堅說，對這個稱呼覺得很意外，因為他自認毫無顏值可言。

「南北菜蟲一起串連就是這麼簡單」，他與柯文哲、韓國瑜在台北議會搭嘴鼓的情景，經大量曝光後讓他成為韓國瑜勝選的一大功臣，如今韓國瑜當上高雄市長，王世堅搭上這波韓流，也成為九合一大選唯一的綠營贏家。

對比其他綠營人物，王世堅問政的獨特風格，網友評價令人意外，「我最討厭梁文傑、段宜康，喜歡忠誠的王世堅，不過不認同他去摩鐵。」、「對台灣感興趣的大陸人都應該知道他，雖然是綠的，但性格和問政方式不惹人厭」、「王世堅雖然立場不同，但是有種，上了台就演，即敬業又衷心，令人討厭不起來。最討厭的是兩面人。」、「韓國瑜真要多謝你助選，靠韓流你也紅到發紫，笑到有牙無眼，唯一民進黨員受人歡迎」。

(中時電子報)