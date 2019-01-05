靈媒搞Gay都是神的旨意？ 越南「道母教」主宰同志文化

2019年01月05日 11:08 中時 潘鈺楨

靈媒「dong co」是越南道母教特有的景象。（GagaOOLala提供）

台灣原創跨國紀錄片影集《酷兒亞洲》本週邁入最後一個國度：越南，由獲獎紀錄片導演NONG NHAT QUANG執導的迷你三部曲，從民俗信仰出發，探索越南傳統價值與當代酷兒文化發展的歷史消長，包括約砲交友、變裝文化、同志父母等越南酷兒生活的真實樣貌。

道母教（Mother Goddess Religion）是越南最本土的信仰，眾神靈必須透過媒介才能和信徒溝通，這個靈媒的角色由男性擔任，稱為「dong co」。道母教給予dong co自由表現陰柔性別氣質的空間，他們在降靈會上濃妝艷抹、穿戴女性服飾，老一輩的人稱dong co是女王、仙子，是半男半女的特殊存在，但dong co在保守的越南社會往往被視作性別認知異常的病體，也用來揶揄舉止陰柔的男性。在越南的傳統認知中，更時常將dong co與男同志劃上等號。dong co透過扮裝與降靈儀式區分男和女、陽與陰的界線，事實上仍未跳脫異性戀主導的價值觀念。

近年間，來自西方的變裝皇后文化在越南落地生根，變裝皇后打破傳統性別表現方式，和越南年輕世代對宗教和傳統文化的態度不謀而合，他們拒絕替自己的性別認同貼標籤，積極推動LGBTQ社會運動，短短4、5年內，大眾對於性別酷兒的觀點就有了大幅轉變。

在越南，《灶神》（Gặp nhau cuối năm）是除夕夜必看的喜劇節目，和日本紅白音樂大賞及中國央視春晚一樣深具代表性，其中北斗星君一角深受觀眾喜愛，2003年以硬漢形象初登場，接下來幾年間，妝扮越來越女性化。同台演員：「北斗星君本來是個光頭大臉的幫派份子，現在像是整型失敗的老妓女。」2018年的《灶神》播出後，因為歧視性言論，越南社會、經濟與環境研究所（iSEE）與LGBTQ族群權益保障與促進組織（ICS）首度發函向越南國營電視台（VTV）表示抗議，雖然電視台並未正面回應，卻在輿論界引發廣大迴響，更象徵越南性別平權重要的一步。

《酷兒亞洲 – 越南》第一集《越南同志趣史》目前正在亞洲最大LGBTQ影音平台GagaOOLala上線，GagaOOLala服務地區包含香港、澳門、台灣、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、汶萊、柬埔寨、寮國、緬甸以及越南。

(中時 )