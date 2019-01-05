學生詰問江宜樺演講案 台大社科院長：受邀學者沒問題

2019年01月05日 11:19 旺報 李侑珊

台大5日召開校務會議，有校務會議代表在會中指出，台大政治系學會日前邀請前行政院長江宜樺返校演講，未料因大批自稱是太陽花青年抗議而中斷，違背大學自主的價值，學生代表則反問，邀請演講的學者是由政治系主任、社科院副院長所挑選，不同立場師生在會中交鋒，對此，台大社科院院長王泓仁回應，受邀人選沒有問題，不影響活動正當性，「未來不會因噎廢食」，這也是學校堅守學術自由的方向。

台大校務會議代表、農經系教授官俊榮在會議中提問，即江宜樺受邀到台大演講，卻因學生抗議而中斷，深受各界關注，而這起事件發生在郭大維擔任代理校長任內，而台大面對本次校長遴選爭議，不斷訴求大學自主的精神，但學者受邀演講卻被抗議，與大學自主的價值有所違背，校方如何應對？

王泓仁表示，當天沒有預料到會發生大批青年湧入抗議，當天事發後，校安中心也派員到場維護安全，同時也有民眾報案，大安分局也有派警員到附近，但沒有進入校園，「不幸中的大幸是沒有人受傷」；事件隔天，台大主任秘書李心予也召集會議，討論未來將如何加強維護校安。

王泓仁進一步指出，從學術單位的立場出發，不同的訴求都有表達意見的機會，但其中一方表達言論的方式，已威脅到另一方的人身安全，且言論受到限制，「我們覺得這次的結果，令人感到遺憾」，但未來不會因噎廢食，台大社科院是學術場域，能夠讓讓不同的立場有所表達，這也是堅持的方向。

台大文學院學生代表林宇廷則反問，邀請學者人選部分，主要由政治系主任、社科院副院長挑選人選，教師沒有做好事先的判斷，發生這起爭議事件，不能將責任都歸因於政治系學會；台大學生會會長吳奕柔也認為，演講由政治系主任及社科院副院長主導，後續校安責任不能推給系學會，有必要在校務會議講明白。

王泓仁則回應學生問題，強調邀請來的人選沒有問題，「既然沒有被通緝，就不涉及國家安全」，並且他也有被通知，而學生會邀請學者、辦活動也會通知指導老師，並不影響活動的正當性。

由於現場學生及老師討論一度僵持不下，郭大維說，社科院院長已對此事進行說明，不需要變成詰問的過程，而台大是堅持學術自由的地方，包容不同意見，甚至多元表達，才符合民主精神，對於校安問題如何維繫，主秘也是發後召開會議討論；他強調台大擁有學術自由的環境，這個精神要堅持下去。

(旺報 )