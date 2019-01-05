陸領導人對台談話系列4之3》胡錦濤「胡六點」九二共識成兩岸和解核心

2019年01月05日 11:41 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

前總統馬英九。(中時資料照)

2008年12月31日深夜，面對馬英九當選總統後的兩岸新局，時任大陸領導人胡錦濤發表「胡六點」，觸及在兩岸同屬一中下的台灣國際空間議題。而前總統馬英九對「胡六點」的回應相當精簡，他認為要把經濟放在第一位，要以九二共識作為兩岸和解核心。在歷經前總統李登輝和陳水扁對陸強硬政策後，海峽兩岸以九二共識來做為深化和改善雙方關係的基礎。

胡錦濤發表「胡六點」時，正值《告台灣同胞書》30周年前夕，當年台灣出現第二次政黨輪替，國民黨馬英九執政，兩岸關係快速升溫。胡錦濤發表講話稱，「兩岸協商在『九二共識』的基礎上得到恢復並取得重要成果，兩岸全面直接雙向三通邁出歷史性步伐。」

胡錦濤在題為《攜手推動兩岸關係和平發展，同心實現中華民族偉大復興》的公開講話中，提出兩岸攜手實現「中華民族偉大復興」，並強調以人為本、加強精神紐帶；兩岸共同發展經濟、結束敵對狀態簽署和平協議，甚至共商涉外事務等。可看出胡錦濤藉由這場三十周年的紀念會對台釋出更多的善意。

據港媒《中評網》報導，在「胡六點」中提到的兩岸統一問題，馬英九沒有直接回應，而是強調九二共識就是兩岸和解的核心，也就是兩岸都認為世界上都只有一個中國，但因為雙方的認知而有所不同。他更向北京喊話，台灣的經濟問題希望能優先解決，再來處理其他敏感的議題，非常務實。只要把台灣經濟拉起來，其他就好談。

淡江大學國際事務學院院長王高成受訪表示，與1979年全國人大常委會發表的《告台灣同胞書》相比，其中較有新意的部分為加強中華文化的紐帶，從人民的角度照顧台灣人民利益，兼顧台灣關心的安全與涉外關係，共享大陸發展成果，最重要的是把兩岸與中華民族復興相連結。「胡六點」還涉及台灣國際空間問題，為台灣於2009年以觀察員出席世衛大會，鋪平道路。

九二共識出現在1992年李登輝當總統的時候，內涵包括兩岸都承認一個中國但對沒有對一中定義、兩岸都追求國家統一；一國兩制則是大陸單方面提出、用來解決兩岸問題的主張，但我方並未接受。所以九二共識從來沒有包括一國兩制，兩者間更不能畫上等號。2006年，蘇起坦承九二共識是他在2000年為了重新包裝一中各表所自創的名詞。2008年馬英九就任總統後，海峽交流基金會的檔中也開始使用九二共識一詞。同年，美國當時總統布希致電胡錦濤時，胡錦濤主動稱願意在九二共識基礎上與台灣展開協商對話。陸方認知九二共識的核心為兩岸均堅持或同屬「一中」，歷來領導人公開談話上亦不曾說過「各表」，其後多接反對台獨。

(中時電子報)