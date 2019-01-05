男疑跳軌身亡 警方急幫北湖車站無名屍找回家路

警方公開男子穿著、身材特徵，希望能找到認識的親友指認。（警方提供）

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警方公開男子穿著、身材特徵，希望能找到認識的親友指認。（警方提供）

台鐵北湖車站3日晚間發生一起死傷事故，1名男子遭台鐵181次自強號在車站北邊東正線撞擊而亡，由於該男子身上無證件，遺體也難以辨識其身分，檢警根據其身體特徵，推測為20至30歲男性，長髮至肩，體態微胖穿XL尺碼衣服，警方也公開死者衣物、鞋子，盼家屬出面指認，若有符合者，可電洽鐵路警察局台北分局新竹分駐所聯繫（03-526-6947）

警方表示，該名男子疑似跳軌輕生，到場時已明顯死亡，由於身上無相關證件及證明，檢警根據其特徵，推測是20至30歲之間的年輕男子，特別是長髮約至肩膀，穿XL尺碼衣服，身高約170公分，事發當天穿黑色上衣、褲子及深色羽絨衣。

警方近日也調閱附近監視器，盼能釐清男子死因及身分，不過仍無法確認其身分，5日也公開相關衣物、鞋子，希望能找到認識死者的親友。由於北湖車站鄰近有間大專院校，警方也不排除死者身分可能是學生，不過仍尚待確認。

鐵路警察局台北分局新竹分駐所所長呂俊雄表示，警方公布死者特徵和衣物，希望民眾能協尋、留意確認，讓死者找到回家的路，若知有特徵相同者，可與新竹分駐所聯繫，電洽03-526-6947。

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