游盈隆花蓮開講猛開砲 批卓榮泰應即刻退選黨主席

民進黨黨主席補選後選人游盈隆今上午在花蓮舉行分享會，短短40分鐘游盈隆砲火猛攻，直指民進黨道德敗壞。（張祈攝）

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民進黨黨主席補選後選人游盈隆今上午在花蓮舉行分享會，包括前民進黨花蓮縣黨部黨主席郭應義、數名民進黨員到場，短短40分鐘游盈隆砲火猛攻，直指民進黨道德敗壞，輸掉高雄大縣，還可天天出來裝可愛，批評有心人士刻意連結四大佬、習近平言論，形成對蔡英文總統的同情，做法卑鄙、拙劣，另外，呼籲卓榮泰為賄選餐會負責，立刻退選黨主席選舉，讓民進黨停止墮落。

民進黨主席補選將於明天進行，游盈隆選擇在最後一天回到故鄉花蓮，他說，從未忘記過花蓮，過去三次接受黨徵召回到花蓮選舉，雖三次都失利，但第四次主動要求參選2009年縣長大選，卻因此被黨內「冷凍」，至於不受理的原因，到現在還是個謎。

游盈隆說，這次參選黨主席，就是不願看到民進黨繼續墮落，為黨參選而不是為自己，對於對手動作批評連連，先是說輸掉高雄大縣後，多少黨員為此難過、痛心，竟還可以嘻嘻哈哈出來裝可愛、吃火鍋，忙著當陽光男孩。

對於，日前遭爆料在屏東宴客拉票的前行政院秘書長卓榮泰，游盈隆說，選舉請客吃飯，候選人到場拉票，立委蘇正清、黨主席參選人卓榮泰異口同聲說是稀鬆平常，一點感覺都沒有，質疑難道賄選已經成為黨內選舉的淺規則了嗎？呼籲卓榮泰勇敢的向社會大眾道歉，並要求他退選。

游盈隆說，過去民進黨非常嚴謹，一點利益糾葛就會開除黨籍，曾是讓人很感動的政黨，游盈隆承諾，若當選黨主席，要再度感動社會人心，經得起時代考驗，相信情緒會過，理智的力量會抬頭，理智的力量會戰勝情緒力量。

(中時 )

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