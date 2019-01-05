痘痘長成高爾夫球大！ 看《戰痘醫師》戳爆各種噁痘

2019年01月05日 11:33 中時 潘鈺楨

珊卓拉李表示皮脂腺囊腫樣子都不盡相同 有些像是奶油狀或者是緞帶狀。（TLC提供）

胸下的脂肪瘤居然能成長如拳頭般大，宛如第三個胸部。（TLC提供）

擠痘痘、粉刺的畫面雖然不美觀，卻有不少人熱愛觀看，因為擠出粉刺的那一刻舒壓程度破表！全美最有名治痘的皮膚外科醫師珊卓拉李表示，這種莫名的刺激與激動就像看恐怖片或坐雲霄飛車一樣！為了滿足這些超「另類」觀眾口味，TLC旅遊生活頻道獨家紀錄，痘痘界的醫師權威珊卓拉李治療大小不同腫塊、囊泡並順利幫助病人們回到正常健康生活的過程。

最會治療痘痘的專家非珊卓拉李莫屬！在美國洛杉磯地區執業15年，號稱頑固粉刺與痘痘的剋星的美女皮膚外科醫師珊卓拉李，最舉國聞名的專長就是幫這些深受其擾的病人去除皮膚各上式各樣的腫塊與囊泡，並且時常將治療大大小小的痘痘、粉刺上傳網路，由於影片太過刺激，吸引不少網友瘋狂點閱與轉載坐擁不少粉絲，Youtube頻道擁有470多萬人訂閱！

胸下的脂肪瘤居然能成長如拳頭般大，遠看宛如第三個胸部！30歲的安潔莉娜瓊斯深受脂肪瘤困擾，左乳下方的腫塊從原本只有豆子般的大小，逐漸形成高爾夫球的形狀，近六年來已大到成網球狀，讓原本有自信的她個性變得封閉，甚至躲躲藏藏不敢讓另一半看見，尋求形形色色的醫師都無法順利根治，山窮水盡的她最後向擁有15年經驗、專治各式各樣腫塊、囊泡的「戰痘醫師」珊卓拉李求助，在李醫師專業鑑定下決定幫安潔莉娜瓊斯進行局部手術將腫塊移除，重拾女人都應擁有的自信！當隱藏在體內近六年的腫塊重見天日時，巨大肉色外型讓安潔莉娜瓊斯直說活像塊「冷凍生雞肉」，從此以後不敢用相同的眼光看待雞肉了！

患有多發性皮脂腺囊腫的塔雅吉，從脖子到胸口全部長滿大大小小的腫塊，甚至遍佈全身，數量居然還高達60顆！這些頑強的皮脂腺囊腫成熟後時不時有著一觸即爆開的風險，讓塔雅吉苦不堪言，轉向戰痘醫師尋求協助，在解決它們的同時珊卓拉李表示皮脂腺囊腫最有趣的地方在於一個人身上會長很多顆，但每顆擠出來的樣子都不盡相同！有些像是奶油狀、橡皮筋狀或者是緞帶狀；有些形狀還像是豬小腸！進行完這場擠爆囊腫派對的治療後讓塔雅吉大吃一驚，除了讓鎖骨重見光明，從此以後可以大方脫掉上衣外，無「膿」一身輕的感覺也讓他直呼像是卸掉454公斤的膿！

TLC旅遊生活頻道《戰痘醫師》1月4日起每週五晚間11點首播，記錄由全美最有名治痘痘的皮膚外科醫師珊卓拉李為受各式各樣腫塊、囊泡所苦的病人們「剷除」掉壞東西，讓他們重拾自信露出笑容。《戰痘醫師》目前已發佈第1、2集精華影片，想一睹為快的觀眾朋友可上Youtube搜尋TLC旅遊生活頻道：https://www.youtube.com/user/MrJackHsiao ，貼心提醒用餐完畢後請斟酌服用！

(中時 )