吳孟達鬆口談星爺 認了現在關係：老死不相往來

吳孟達鬆口談與星爺的友情現況，坦言有種老死不相往來的感覺。(中時資料照片)

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中時電子報

看過周星馳電影很難不注意他身旁總有「最強綠葉」吳孟達相伴，而若持續關注星爺動向的，也必發現這位搶眼的綠葉漸漸消失在星爺電影中，尤其在2001年拍完《少林足球》後，兩人已17年沒合作，不合傳聞不脛而走，近來吳孟達接受專訪，談起這段友情，鬆口表示有思考跟星爺關係不再的原因，坦承如今「有一點老死不相往來的感覺」。

吳孟達近來接受騰訊視頻《十三邀》訪問，談到跟周星馳曾被視為無敵拍檔，主持人詢問過去曾那麼親暱的友情默契如今消失，「這種消失對您來說是很大的遺憾嗎？」，吳孟達思考片刻，表示是有在想導致這樣結局的原因，如今就像「感覺有一點…老死不相往來的感覺」。

吳孟達透露幾年前跟星爺還有聯繫，生病時周星馳有關心，而《美人魚》開拍時有受邀演出，但因為身體狀況不佳，吳孟達不得不婉拒邀約，如今思考斷了聯繫的原因，表示可能彼此身旁的環境在變化，導致共同連結越來越小，漸漸地拉開了距離，如今「是他先找我？還是我先找他？」，演變成這種推拉的局面。

而吳孟達對於跟周星馳如今的現況，坦言是有遺憾的，很希望跟這位最佳拍檔再坐下好好聊聊，因為無論如何「相識一場，緣分都不容易。我會有機會吧」，但覺得星爺如今身份、財富程度都不同了，兩人的想法可能也不那麼同步，但如果有機會再聊天，最想聊的，果然還是過去的種種。

(中時電子報)

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