美少年罪犯電影登票房冠軍 竟惹本尊森七七提告

《天使怎麼了》改編傳奇罪犯真人真事。（東昊提供）

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電影《天使怎麼了》改編自阿根廷惡名昭彰的美少年罪犯卡洛斯羅貝托浦西（Carlos Eduardo Robledo Puch）真實事件，張力十足的傳奇故事滿足觀眾獵奇心理，該片因此榮登國片票房冠軍，並代表阿根廷出征奧斯卡外語片，但羅貝托浦西獲知此事相當不爽，甚至對導演寄出存證信函。

由西班牙國寶導演阿莫多瓦監製、阿根廷導演路易斯奧特加（Luis Ortega）執導的《天使怎麼了》，改編真實社會案件，電影講述年僅17歲的美少年卡洛斯，與高中同學拉蒙一家同夥，踏上搶劫殺人的歹路，隨著一起作案的時間變長，卡洛斯與拉蒙兩人關係也越來越曖昧，他們的犯行也越做越大、一發不可收拾。

導演找來未滿20歲的新人羅倫佐費洛（Lorenzo Ferro）獨挑大樑飾演俊美又心狠手辣的「死亡天使」，一頭金色捲髮與水嫩朱唇，與本尊相似度超過90%，他極具挑逗的魅力演技也被權威媒體銀幕日報盛讚：「一鳴驚人的迷人演出！」《天使怎麼了》在阿根廷當地上映超過四個月，票房衝破1.5億台幣大關，更拿下年度國片票房冠軍，打敗《死侍2》、《鬼修女》、《黑豹》等好萊塢大片。《天使怎麼了》也挾著這股氣勢，代表阿根廷出征奧斯卡外語片。

隨著電影票房大賣，「死亡天使」本尊羅貝托浦西卻不高興了。自1972年起，已在獄中服刑超過40年的羅貝托浦西，是阿根廷刑期最長的罪犯，入監後曾多次提交獲釋申請，卻只在2016年以健康因素需進行體檢獲准離監一天。電影《天使怎麼了》上映後，羅貝托浦西本人對片中諸多細節感到不滿，他甚至寄給導演路易斯奧特加一份存證信函，要求電影方禁止在任何相關活動中提及自己的姓名，以證自己身為「傳奇罪犯」的清白。

《天使怎麼了》1月18日將於台北、桃園、台中、台南、高雄上映，雙人預售票於博客來售票網熱賣中，內含兩張書籤票券加贈兌酒通緝令一張，可至「貓下去敦北俱樂部」消費兌換冬季特調「節慶壓軸壞男孩雞尾酒」乙杯。更多電影資訊請上東昊影業臉書專頁：https://www.facebook.com/andrewsfilm/

(中時 )

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