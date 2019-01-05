主持婚禮變打包新郎 樂團女主唱神隱4天道歉了

示意圖。(達志影像)

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中時電子報
/綜合報導
主持婚禮變打包新郎，樂團女主唱PO聲明稿道歉。(翻攝臉書)

日前一名女網友發文控訴，與交往多年的男友步入禮堂，找來南部知名的婚禮樂團主持獻唱，結果老公疑似煞到樂團女主唱J小姐，婚後與J小姐發展婚外情，神隱4日，J小姐在新開的臉書帳號PO上道歉信，表示已請辭相關職務。

一名女網友在臉書社團《爆料公社》發文控訴，她與老公結婚時來老公友人J小姐擔任婚禮主持人及樂團女主唱，沒想到女網友前年生產後，發現老公越來越晚歸，還與 J小姐過從甚密。女網友找J小姐談判後，老公態度大轉變，向女網友提出離婚申請書。

而之後女網友目睹老公與J小姐用完餐吻別，打開電腦發現老公與J小姐的接吻自拍照，才驚覺老公出軌許久， J小姐還在臉書PO文怒嗆「可憐之人必有可恨之處」，讓女網友崩潰離婚。

事發後大批網友留言灌爆樂團頁面，神隱多時的女主唱J小姐昨日終於在臉書帳號PO出聲明稿，寫下「近日有關本人網路貼文引起社會風波及波及樂團，本人在此深感抱歉，過程中樂團並不知情，本人並已請辭相關職務，再次向大家及樂團表示歉意」

該樂團臉書專頁也轉PO女主唱聲明稿，不過大批網友仍不領情，怒批「感覺只是在說『不好意思被大家知道我搶人老公』」、「可以誠懇一點跟被害人道歉嗎？」、「 一個賣祝福的團體卻撕裂他人家庭，這跟警察知法犯法有什麼不同？」。

(中時電子報)

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