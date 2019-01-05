《翻爆旺寵物》超萌毛孩歡樂時光 讓你一次看個夠

2019年01月05日 11:41 中時電子報 綜合報導

◎罐罐自己賺 貓月曆萌上架

花蓮崇德天主堂瑞士籍神父「雷震華」，投身偏鄉傳教逾半世紀，年逾8旬的神父收養許多小貓咪，像是有隻中途小貓「饅頭」只吃罐頭，不愛吃飼料，讓人相當苦惱，花蓮有流浪貓狗志工製作以貓為主題的月曆義賣，讓小貓「自己的罐罐自己賺！」

◎注意！慎選寵物健康食品

想讓寶貝寵物吃得健康頭好壯壯，很多飼主都會購買健康食品給毛寶貝補充營養，新北市動物保護防疫處發現有網路賣家將人類食品當成寵物食品販賣，由於人類與寵物生理構造不同，寵物吃人類食品不僅無助健康，還可能增加身體負擔，已要求賣家將商品下架。

◎鎮店鳥努努 有專屬辦公室

擔任卡菲努努景觀餐廳經理的王獻儀，因8年前經過一間寵物店，對一隻相當漂亮的和尚鸚鵡「一見鍾情」，於是開啟了鸚鵡相伴的生活，目前飼養了6隻金剛鸚鵡以及1隻巴丹鸚鵡，唯一1隻巴丹鸚鵡「努努」羽毛為粉珊瑚色，目前也是卡菲努努的鎮店之寶，還有專屬「辦公室」，每天得跟著王獻儀一塊上下班。

◎侏儒小兔兔 融化全家心

高一美少女李浿瑄渴望養寵物，可媽媽不想再當「奴才」不准，半年前她和爸爸擅將侏儒兔抱回家，媽媽一度生氣，但沒多久還是被萌萌小兔兔給融化了，全家人一起真心愛一個生命；生命彷彿也變得更有意義，每每不經意撞見牠小小輕快的身影，心也充盈著幸福。

◎頻遭拋棄 嘟嘟終於找到家

王子豪家中飼養灰色馬爾濟斯犬「嘟嘟」已6年，當年因不受飼主喜愛，4年輾轉換了4個主人，直到來到王家才安頓下來，因為頻繁更換主人，嘟嘟因此表現出內向、文靜性格，從不惹主人操心，王家也承諾要飼養牠到終老。

◎２度迷航 重回主人懷抱

「玩鳥」多年的陳科萌，手臂上停著1隻栗翅鷹名喚「米諾瓦」，每天下午他都會帶著凶猛、美麗的愛鷹到台東海濱公園放飛，喜歡蹓鷹的陳科萌飼養米洛瓦5年，人與鷹靠著互相信任培養感情，因此雖然米洛有2次離家出走的紀錄，但是最後還是回到他身邊。

(中時電子報)