韓國瑜直播抱「米糠」娃娃 網友歪樓狂求賣場連結

2019年01月05日 11:44 中時電子報 邱珮畇

新工作菜鳥市長第二週，跟大家報告一下近期市政規劃！

高雄市長韓國瑜帶起一股「韓流」，凡是韓國瑜吃過的商家、用過的商品，都生意火紅。韓國瑜昨日再度於臉書開直播，向大家報告一下近期市政規劃。直播一開始他表示，這次柴犬「米魯」沒來，由他的表弟「米糠」抱枕代替，韓國瑜在直播中還一直玩「米糠」的耳朵。網友歪樓說「米糠要紅了，求賣點聯結」，還有人開玩笑「賣米糠還高雄債」。

高雄市長韓國瑜有許多粉絲，韓粉追著韓國瑜去過的愛店消費，韓國瑜吃過的滷肉飯店家、薑母鴨店家都成朝聖名店。韓國瑜就職典禮時用的國旗綱筆也迅速宣告售罄，預購要等到三月。新書「跟著月亮走」兩萬本預購也迅速賣光。

韓國瑜昨日再度於臉書直播，向大家報告一下近期市政規劃。直播一開始他表示，這次柴犬「米魯」沒來，由他的表弟「米糠」抱枕代替，韓國瑜在直播中還一直玩「米糠」的耳朵。網友開玩笑說「米糠要紅了，求賣點聯結」。厲害的網友還找到淘寶連結，說淘寶比較便宜。

PTT網友也都把注意力放在「米糠」身上，網友留言「那隻柴犬娃娃叫米糠XD」、「韓總代言的布偶,又要大賣了啦」、「肥肥柴犬真的可愛」、「米糠一直被壓XD 都變形了」、「那隻柴犬布偶會量產出來賣嗎」、「好想買米糠」、「這隻玩偶哪裡有賣」、「跪求米糠哪裡買」、「捏米糠耳朵太可愛了 XDDD」、「是不是米魯不能被拉耳朵 所以一直拉米糠...XDD」、「賣米糠還高雄債」、「下次國瑜夜市應該會有人開始賣米糠了」。

(中時電子報)