22縣開設非洲豬瘟防災中心 239場廚餘養豬戶轉型

2019年01月05日 12:27 旺報 賴志昶

農委會指出，地方政府與中央共同因應非洲豬瘟，全國22縣市政府4日下午5點前均已完成非洲豬瘟防疫災害應變中心開設；同時，各縣市政府配合農委會輔導方案，積極輔導廚餘養豬戶轉型改以飼料養豬，據縣市政府統計，截至目前廚餘養豬戶已有239場轉型改吃飼料。

農委會表示，4日上午行政院院長賴清德於非洲豬瘟中央災害應變中心第2次會議中表示，請各縣市政府務必配合中央防疫步調，於4日下午務必完成開設應變中心，並要求儘速規劃辦理演習，以熟悉各項防疫處置作為。

農委會指出，4日下午與各縣市政府聯繫，確認皆已完成應變中心開設工作，地方政府後續將透過模擬演習，以強化轄區跨局（處）聯繫協力做好各項防疫工作。

農委會說明，為加速推動廚餘養豬轉型，自1月2日啟動飼料差額補貼、技術諮詢輔導及自願性退場等措施，依據各縣市政府統計，去年12月地方政府執行聯合稽查的2045場廚餘養豬場，截至3日止廚餘養豬場實際在養場數計1776場，其中環保署再利用檢核列管357場，其餘養豬場在各地方政府輔導下，已有239場轉型改以飼料餵飼，養豬農已配合政策開始轉型。

農委會最後呼籲，為全力防堵非洲豬瘟疫情，該會堅守「超前布署、阻絕境外」，落實各項整備工作，期盼產業界與政府攜手合作，做好100%生物安全防疫措施與疫情通報。

該會再次強調，隨著疫情威脅增加，養豬戶應提高警覺，落實自場生物安全防範；另持續強化全民防疫，國人出國旅遊切勿攜帶豬肉製品回國，避免遭受重罰，全民齊心共同來保護我國養豬產業，讓國人能持續享用優質美味的國產豬肉。

(旺報 )