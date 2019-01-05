被指「編制外」學校老師薪水低 中信金融管理學院澄清

2019年01月05日 12:39 中時 程炳璋

教育部統計台灣大專院校4萬多名老師薪水，發現許多私校「編制外」的老師薪水偏低，不同於公立學校同職級老師，其中被點名的中信金融管理學院部份業師每月薪水僅4萬270元，違反私校法，校方5日澄清，這群是所謂的「專業人士」，非一般老師，教育部未深究聘任種類特質。

根據私校法，私校教師薪資不得低於公立學校同職級教師薪資，教育部最近公布台灣大專院校4萬多名教師的薪資比較，私校「編制外」教師薪資大幅低於公立學校「編制外」教師薪資。

根據資料顯示，中信金融管理學院正教授級的「業師」月薪4萬多元，僅是公立學校同職級教師的4成多。副教授級的專業技術人員月薪更只有3萬多元

教育部認為要是「編制外」類型教師太多，並非學生之福，若老師薪資又低，更無法全心奉獻教學。

中信金融管理學院表示，校方聘認制度效法美國，教師身分為專任教師、專案教師與特約專案教師。專案教師有機會藉由兩年的考核，轉聘為「編制內」的專任教師。

校方因應校務發展需要，訂有特約專案教師制度，制訂專約，明訂應授鐘點與到校服務時間，依聘任教師職級減半，校方會與這群教師個別協商聘約，且經法院公證。

校方解釋，外傳校方聘任月薪4萬多的老師，是所謂的「專業人士」，如律師、會計師，非一般會出現在學校的老師。這些人負責證照考試輔導，每周來校兩天，授課4小時，若以每月4萬薪水計算，每年領13.5個月，每小時鐘點費有3750元。

校方表示，教育部統計資訊時，並沒有深究學校每一個聘任種類的特質。

(中時 )