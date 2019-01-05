勞勃瑞福息影之作 《老人與槍》埋彩蛋

2019年01月05日 12:15 中時 潘鈺楨

勞勃瑞福宣布以本片作為他的息影之作。（采昌提供）

勞勃瑞福發表息影宣言之後，因搶走其他演員焦點而感到後悔。（采昌提供）

由真人真事改編的電影《老人與槍》（The Old Man & the Gun），由美國傳奇巨星勞勃瑞福（Robert Redford）詮釋成功逃獄18次的「紳士大盜」，以本片再度入圍本屆金球獎「音樂與喜劇類最佳男主角獎」。勞勃瑞福曾在首映會時公開宣布本片將是他的息影之作：「我從21歲開始演戲，到現在已經80歲了。將近60年的演員生涯，我想已經足夠。這部電影將會是我演員生涯的一個最好結尾。」

不過幾個月後，勞勃瑞福就後悔了，甚至直呼對其他演員感到抱歉：「如果我沒有說出來，媒體焦點就能平衡地放在其他演員身上了。」也因為本片是他的息影之作，導演特地在片中安排許多勞勃瑞福過去經典電影的「隱藏版彩蛋」，不但完美總結這位傳奇巨星的輝煌演藝生涯，更讓眼尖影迷體驗在片中挖寶的快感。

「好萊塢資深男神」勞勃瑞福在片中飾演取材真人真事的「紳士大盜」，15歲開始進出監獄，一生成功逃獄18次，並在70歲那年再度從聖昆丁州立監獄逃獄，甚至繼續犯下一連串讓人瞠目結舌的銀行搶案。勞勃瑞福如此分析這個角色：「電影當中，銀行搶匪通常都是反派人物，他們總是做一些壞事。但這個故事最吸引我的地方，在於角色並非是刻板印象中的搶匪。他一生從來沒有開過槍，也沒有花過搶來的錢，他搶銀行只因為能從中感受快樂。他不斷被抓、然後不斷逃獄，但出獄後又繼續搶銀行，因為他很單純想一直做自己喜歡的事。我很能了解他的感受，我覺得這真是一個描寫搶匪有趣又獨特的視角。」

值得一提的是，本片在多倫多影展進行首映時，勞勃瑞福親自宣布將以本片作為他的息影之作，此後不再以任何形式參與任何演出，他表示：「我從21歲開始演戲，到現在已經80歲了。將近60年的演員生涯，我想已經足夠。這部電影將會是我演員生涯的一個最好結尾。」此話一出，也在鐵粉與國際媒體之間投下震撼彈，並意外引發一陣致敬風潮。不過才沒幾個月，他又在訪問中後悔表示：「我很後悔做出『息影宣言』，我應該靜靜地離開就好。因為這個宣言造成太多媒體關注，我覺得很對不起本片其他演員。如果我沒有說出來，媒體焦點就能平衡地放在其他演員身上了。」

《老人與槍》不僅用嶄新方式呈現犯罪喜劇，導演大衛羅利（David Lowery）更巧妙運用勞勃瑞福過去經典電影中的片段，像是回朔主人翁年輕時逃獄的情景，畫面就引用勞勃瑞福在《凱德警長》中的逃獄畫面。此外，本片也出現《虎豹小霸王》、《刺激》等片。

電影描述天賦異稟的江洋大盜福瑞斯特塔克（勞勃瑞福飾演），從年少時代就頻繁進出監獄。在漫長的不法人生當中，他練就出一身高超的「越獄」本領，更創下18次越獄成功的輝煌紀錄。70歲那年，他再度從聖昆丁州立監獄逃獄成功，並率領「銀髮幫」策畫一連串銀行搶案。某日，他邂逅了思想自由奔放的氣質熟女珠兒（西西史派克飾演），便開始隱瞞自己的搶匪身份與珠兒展開交往。同時，職業倦怠的警探約翰（凱西艾佛列克飾演）也意外捲入福瑞斯特的搶案當中，甚至被激起鬥志，誓言要把這囂張的「銀髮幫」繩之以法。電影1月25日在台上映。

(中時 )