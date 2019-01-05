防疫就是作戰 陸軍辦「非洲豬瘟」講習：嚴陣以待

陸軍司令部辦「非洲豬瘟」防疫消毒作業講習。（陸軍提供）

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陸軍司令部辦「非洲豬瘟」防疫消毒作業講習。（陸軍提供）
陸軍司令部辦「非洲豬瘟」防疫消毒作業講習。（陸軍提供）

為防範、因應非洲豬瘟可能疫情，陸軍司令部昨（4）日在三三化學兵群辦理「『非洲豬瘟』防疫消毒作業講習」，由司令部化學兵處處長楊方漢少將主持，化訓中心指揮官龎少將及各作戰區化兵部隊重要幹部代表均與會，盼藉此健全各級部隊正確防疫觀念、完備防疫支援能量，具體展現國軍部隊落實「非洲豬瘟」防疫精神。

陸軍指出，本次講習中，楊方漢於會中首先提示國防部「非洲豬瘟」防疫工作指導，要求各部隊秉持「防疫就是作戰」精神，儘速完成化兵部隊裝備、器材整備，以及落實官兵個人防護工作；同時密切與地方政府協調聯繫，先期完成防疫分工協調，共同為打擊「非洲豬瘟」努力。

此外，楊方漢也轉達司令王信龍上將要求，提醒各作戰區謹遵國防部政策指導，確實做好各項防疫工作整備外，應主動掌握責任地境內養豬場數量、位置，加強空置營（眷）地巡管，持恆防疫宣導與人員教育訓練工作，俾防患未然。

陸軍強調，防疫消毒作業是化學兵的本職專業，在因應「非洲豬瘟」疫情防制作為上，化學兵絕對會做好萬全準備，持續強化、儲備相關防疫能量，在國人需要時肩負起捍衛國家環境安全和民眾健康的責任，也要求所屬各單位儘速完成師資種能培訓，並納編各單位軍醫業管，完成各作戰區防疫消毒及個人防護擴訓，期周全整備工作，嚴陣以待，肆應未來應變實需。

(中時 )

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