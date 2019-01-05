諷總統「一日行情」被噓爆 柯P：我比較務實

2019年01月05日 12:02 中時 張潼

蔡英文總統強硬回應大陸國家主席習近平的發言，台北市長柯文哲昨天說，股票有所謂「一日行情」，但坦白講，不要以為台海絕對安全，擦槍走火還是不得了，「我覺得做什麼事情還是要看長期趨勢，不要短期操作。」結果此話一出，在網路上被噓爆。對此，柯今回應「這也還好吧」、「我是比較務實」。

對於發言不受肯定，甚至連「柯粉」、「網路義勇軍」都噤聲不再幫柯文哲護航，柯受訪時表示，這也還好吧，不要幻想每天講一句話人家都給你鼓掌叫好，一定有加分、減分，除非永遠都不講話。

柯文哲接著表示，台灣的對外關係，終究還是國防跟經濟決定一切，「我是比較務實，不管講什麼，講完以後還是要回來，下一步是什麼、要解決問題，台灣目前不需要發現問題、解釋問題、製造問題的，我們需要解決問題的人。

媒體詢問，對於「一日行情」的講法，柯是否自認沒有講錯？柯文哲僅說，還是那句話，國家對外關係最後的決定因素，一個是國防，一個是經濟，這兩個最重要；那麼精神層面呢？柯強調，精神層面是建立在物質層面上，物質還是要有一定水準啊！

媒體再問，兩岸一家親的說法，是否就是「長期規畫」？柯文哲說，這是表達一種善意態度，國防跟經濟最後決定一切；只談國防或經濟的話，怎麼看「一國兩制」的說法？柯說，一國兩制就是聽完之後，轉過頭還是要把國防跟經濟準備好。

但當被問到如果要選總統，要如何面對這個難題，甚至有沒有辦法在面對壓力時強硬回應？柯避重就輕說，自己還沒有要選總統，現在不用煩惱這個題目，但「還是一樣，要回歸到國防跟經濟」。

(中時 )