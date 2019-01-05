陳思宇民調低 柯P：韓國瑜案例 推翻過去很多經驗

陳思宇在台北市旅行公會理事長吳志健陪同下，召開參選政策說明會。（李依璇攝）

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台北市長柯文哲推出陳思宇出馬參選立委補選，但自去年12月14日起，兩人僅二度在臉書直播時「同框」，柯一直還未正式陪陳思宇掃街拜票，或參與其他選舉行程，直到今天中午兩人在永樂市場前舉辦簽名會，是首場「政治味最濃厚」的活動，幕僚透露，隨著選戰日期愈加接近，柯文哲會逐漸加強輔選力道。

不過值得關注的是，根據《美麗島電子報》最新民調，在藍綠白3位候選人中，陳思宇僅獲10.3％支持度，大幅落後給民進黨何志偉（28.3％）、國民黨陳炳甫（18.8％）。

媒體今問，如果陳思宇找柯文哲站台，是否內部評估民調可以與第二名拉近至只剩下5％的差距？柯文哲強調，從韓國瑜案例就讓大家知道說，推翻了很多過去（選舉、政治）的經驗，台灣變成海嘯政治後，一切都變得越來越不確定，沒到開票結束，就是盡力、do our best；陳思宇也說，就是盡力，會把每天當作最後一天，努力爭取選民認同。

媒體追問，陳思宇民調若拉不起來，柯文哲還持續幫忙站台，恐怕最後反而傷及柯的聲望？但柯文哲說，民調不是看一看就不做事，這樣很奇怪，do our best吧！

現在是否還會說陳思宇「一定贏」？柯文哲強調，就是朝一定贏的目標去努力。

(中時 )

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