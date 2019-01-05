NBA》林書豪也救不了！老鷹慘輸公鹿32分

2019年01月05日 12:11 中時電子報 黃及人

面對老鷹場上頹勢，柯林斯無奈低頭走回板凳席。(美聯社)

🗣️Giannis says NO!!#FearTheDeer pic.twitter.com/qu7jbkay6G — Milwaukee Bucks (@Bucks) 2019年1月5日

就算客場遭遇東區龍頭公鹿下場可想而知，但老鷹也輸得太難看了！老鷹5日打完首節就告投降，甚至一度輸給公鹿45分以上，終場112比144慘敗，更吞3連敗，儘管林書豪替補交出12分、6助攻與1籃板，仍然無法挽回場上頹勢。

依舊堅持使用年輕新秀擔任先發的老鷹總教練皮爾斯，首節只能呆看自家球隊在場上遭到痛宰，幾乎都沒還手餘地，光是首節打完，老鷹就以14比43遙遙落後，公鹿首節狂勝29分，除了是本季所有比賽的最大分差，也創公鹿隊史紀錄。

老鷹隨後仍然沒法追近比數，甚至打到第3節，還一度落後到46分之多，簡直輸到不知如何打球，公鹿乾脆末節全用板凳球員上陣，反觀皮爾斯竟然還用先發主力應戰，擺明根本不在乎輸贏的擺爛心態，只要自家菜鳥獲得磨練機會就好。

儘管老鷹慘遭公鹿痛宰，林書豪卻總算突破連4場得分沒法上雙困境，全場投7中3、6罰俱中，場上正負值也僅負7，代表只要他在場上，老鷹的輸分也比較少，反觀崔楊、胡爾特兩名老鷹先發後衛的場上正負值卻是負19與負21。

公鹿「字母哥」阿提托康波展現當今東區第一人態勢，雖然只打19分鐘，卻有16分、10助攻與8籃板的接近大三元數據，更是0失誤，難怪公鹿能摘5連勝，續以27勝10敗戰績位居東區第1，字母哥也成本季年度MVP熱門之一。

(中時電子報)