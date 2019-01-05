獨派4大老逼供蔡英文 孫大千提6問題轟：標準的大老亂政

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獨派大老吳澧培、彭明敏、高俊明、李遠哲日前發表公開信，呼籲總統蔡英文放棄連任，引發熱議。國民黨前立委孫大千5日則在臉書反問4位獨派大老六個問題，更直言「這真的是標準的『大老亂政』」。

孫大千首先指出，蔡英文會搞到現在如此的狼狽不堪，不就是因為這些深綠的台獨基本教義派，在過去兩年不斷地牽制她，制肘她嗎？且蔡英文政府所執行的黨產會、促轉會和卡管案，這些與主流民意脫節的政策，不就是為了要滿足這些心中充滿仇恨，思想極度狹隘的老派政客的期望嗎？

孫大千又問，「你們在民進黨內到底是算老幾呀？」憑什麼一封公開信，就可以決定一位現任總統是否能夠繼續連任？真的把民進黨當作是自己家開的嗎？他接著說，這些大老現在跑出來亂，害得國民黨的改革力量想要推動世代交替，都受到池魚之殃，「有你們在台上唱戲，國民黨的大老們怎麼願意下台呢？」

孫大千還表示，當年的前總統陳水扁和現在的蔡英文，難道不都是這些大老支持、推薦的嗎？現在看蔡英文不順眼，就要她放棄連任，「誰知道你們下一位推出的接班人，哪天也會不會淪落到同樣的下場呢？」他更直言，和時代脫節的如此嚴重，「你們和武俠小說中高喊著『反清復明』的『天地會』的前朝遺老，到底有什麼差別呢？」

(中時 )

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