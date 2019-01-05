吳瑞北提案重組稽核委員會 台大校務會議未通過

2019年01月05日 12:31 旺報 李侑珊

台大5日舉行校務會議，台大電機系教授吳瑞北與多名校務會議代表提案，重新組成經費稽核委員會，定位為校務會議下的常設委員會，並由行政副校長率同提案兩人指導稽核室，草擬經費稽核委員會組織規則及稽核準則，於3個月內送到校務會議討論，提案未通過。

關於吳瑞北等多名校務會議代表的該項提案，最後經過校務會議進行投票，贊成58票、反對74票、2票廢票，提案並未通過。

吳瑞北在會議上表示，台大校內經費稽核，一直未受校務會議重視，台大自律的方式，就要仿效公司治理，並且經費稽核委員會應該是設在校務會議下，委員由校務會議代表選出，而非位於校長轄權之下。

吳瑞北還說，此案是12月14日所提出，盼外界理解此看，不要將連署人與藍綠、政治議題連想在一起，之所以提案，立場完全站在學校角度去看。

台大應力所教授王力昇參與這項提案，他認為，台大稽核室現在只有一名主任，能夠行使的職員有限，並且所屬單位屬於行政系統，主管更是由校長或行政主管指定，監督力量不足，若有機會重組經費稽核委員會，校務會議所選出的委員就有其獨立性，對台大校務發展有相當助益。

校務會議代表、森林系教授袁孝維則表示，台大校務基金龐大，現在稽核室的稽核人員雖有各院代表和學生代表，且稽核室在每次校務會議也都有提供報告，但問題出在人力不足，她建議，未來可增加稽核室的審議小組成員的責任任務，並增加開會次數，並檢視稽核室人員是否足夠。

台大稽核室主任廖珮真則回應，根據台大校務基金監督機制，已賦予稽核室執行稽核任務，稽核人員執行任務時應獨立超然，雖然稽核室的編制設置在校長之下，但「稽核室是為台大做事，並不是為校長一人」，而稽核室審議小組會議一年召開兩次，也都在校務會議提出稽核報告及校務基金績效報告書，資料都是公開的，並可接受校務會議代表公開檢視。

(旺報 )