中餐廳開張蘇有朋勤練廚藝 洗碗洗到腰痠

蘇有朋與趙薇在中餐廳一起做菜。（圖片提供：中天）

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趙薇在《中餐廳》擔任店長，全新一季即將於6日在中天首播，日前錄影時與蘇有朋、舒淇、王俊凱、白舉綱等人一同前往浪漫的法國小鎮開設中式餐廳，大明星們不只要下廚端出一道道的拿手菜，更要親自上超市買菜、端茶送水，每日打烊還得清洗堆積成山的碗盤杯具、掃地拖地，讓蘇有朋上工首日就累得想回家，大喊「好想訂機票」，趙薇馬上給予溫馨打氣，收工後還不忘幫蘇有朋捶捶腰，「還珠CP」展現20年不變的好交情。

45歲的蘇有朋談起節目拍攝過程吃了不少苦頭，笑說，「看第一季節目覺得是『慢綜藝』，應該很舒服、很溫馨，天天享受美景美食，然而到了現場才發現，洗碗、買材料、打掃、衛生管理，大大小小事都需要自己親力親為，每天站著工作超過12小時，洗碗洗到腰都直不起來。」直呼開餐廳比想像中更辛苦。

不只蘇有朋喊累，趙薇與舒淇在節目中也忍不住認老，自嘲三個人組合成「福祿壽」，應該要少做點事、睡飽一點，不過好加在，節目中另外兩位90後的夥伴王俊凱、白舉綱很懂事、很體貼，看前輩們累得東倒西歪，總是主動把苦差事扛起來做。

蘇有朋在全新一季《中餐廳》裡燒得一手好菜，「我之前的人生中幾乎不下廚，開錄前一個月開始學習做菜，發現做菜其實很需要大腦邏輯，創造力和對火候的手感。」雖然廚藝是惡補來的，但蘇有朋炸的鹹酥雞大獲顧客喜愛，幾乎天天都完售，趙薇也忍不住稱讚他「果然學習能力強的人，幹什麼都行！」

(中時 )

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