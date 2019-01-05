賴琳恩分享維繫9年情秘訣 不在陳乃榮面前做這3件事

2019年01月05日 12:33 中時 洪秀瑛

夫妻倆在晨麗度假城玩樂。（伊林娛樂提供)

夫妻倆在晨麗度假城曬恩愛。（伊林娛樂提供)

欣賞美麗風光。（伊林娛樂提供)

夫妻倆慶祝2週年。（伊林娛樂提供)

陳乃榮和菲律賓歌手馬汀奈維拉現場同台演唱。（伊林娛樂提供)

伊林娛樂藝人賴琳恩與老公陳乃榮為了慶祝結婚2週年，小倆口飛往菲律賓馬尼拉晨麗渡假城享受甜蜜兩人世界，浪漫指數爆表。兩人自相識到結婚已9年時間，至今仍像熱戀情侶般兩人大方公開夫妻朝夕相處，保鮮不過期的獨門秘方。

賴琳恩說，除了有共同興趣及話題，最重要的是要給彼此空間，「他就像是我最好的朋友，我們無話不談，就算已是夫妻了，還是要保持形象。」陳乃榮的解讀是需保持「神秘感」，他舉例說相處9年了，他從來沒看過她挖鼻孔。

賴琳恩說，維繫夫妻感情還是要留一點空間給彼此，保持適度的「神秘感」，即使跟老公外出吃飯，小小約會也會稍微打扮，在家也要注意形象，她從不會在老公面前放屁、挖鼻孔，打嗝也不行，「大家覺得在一起久了可以隨便，我不喜歡這樣」。陳乃榮說，他受到她影響，不會在她面前放屁，「萬一在餐桌上忽然不小心打嗝，我也會馬上說Excuse me」。

兩人的新年願望都希望全家平安、工作順利、生活愉快，陳乃榮2019計畫要推出新專輯或單曲音樂新作品，賴琳恩補充說，「我在他的願望中，扮演平安健康的角色，希望我依舊過著幸福嬌妻的生活。」

被問到結婚2周年的心情？兩人甜蜜說，其實每天都一樣很幸福，陳乃榮感性表示，結婚後這1、2年特別深刻體會，去哪裡玩對他來說不重要，重要的是身邊的那個人，「只要身邊的人對了，不管去哪裡都好；物是人非，太悲傷了，會很淒涼。」賴琳恩說，「不論出國或在家，不管去哪裡只要有乃榮陪伴，行程就很圓滿」，她覺得兩人在一起，心靈契合比什麼都重要。

夫妻倆私下無話不談，話題百無禁忌，是彼此的好朋友，連打電玩跟吃辣的興趣也一致，不過賴琳恩說，剛開始她不玩電玩也不吃辣，本來只有陳乃榮喜歡打電玩，她自己沒興趣，哈欠連連，但陳乃榮很積極與她分享喜歡的事物，在他的循循善誘下，他誇讚她現在已是青出於藍的電競高手，「她打得比我投入，我發現她很會玩電動，遊戲中可以看出她有領導者潛力」。以前不吃辣的賴琳恩也受他影響，「吃辣是被他訓練的，我現在可吃到大辣等級。」陳乃榮說，他覺得老婆有各種潛力可開發，他也想說服老婆唱歌，賴琳恩在一旁聽了假裝沒聽見，不答腔不回應，場面逗趣。

賴琳恩與陳乃榮9年來第一次一起出國跨年，當晚飯店舉行跨年晚會演唱活動，陳乃榮往年的跨年夜晚都在工作中度過，賴琳恩只能在電視上看他演出，「這次可以一起坐在台下看演唱，覺得很幸福」。陳乃榮說，很珍惜與老婆相處的時間，「今年跟老婆一起出國，可以避寒、看煙火、看漂亮風景、吃美食，很開心。」他因為怕癢，從不按摩做SPA，在賴琳恩邀約下，夫妻一起在飯店內做SPA，他笑稱因太緊張，全程身體僵硬，過程因被觸碰身體，一直覺得很癢、想笑，完全睡不著，也無法享受其中樂趣，倒是賴琳恩很放鬆舒服的睡著，笑說：「我老公的身體只願意給我摸。」

這次的菲律賓跨年之行，陳乃榮在下榻的晨麗渡假城舉辦的跨年晚會活動上，意外圓了他年少的夢，他與菲律賓「Concert King」馬汀奈維拉現場同台合唱〈Say that you love me〉。陳乃榮說，自己16歲時曾到泰國旅遊，偶然聽見有人演唱這首歌，當時覺得這首歌非常浪漫，沒想到竟可以遇到原唱，還即興被拉上台合唱，覺得是他2019第一個小圓夢。

兩人沒排練過，台上卻完美合聲演出，贏得全場台下上千人熱烈掌聲，全靠平時現場演唱的經驗實力，陳乃榮也因為在跨年晚會現場演唱，許多民眾立刻被他圈粉，要求合照，大受歡迎，賴琳恩開玩笑說，如果老公要到菲律賓發展，她也會跟在他身邊，當他的小助理陪著他，甜蜜蜜對話閃瞎眾人。

(中時 )