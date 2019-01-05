國民黨總統人選 吳敦義：各種方式都曾採用

2019年01月05日 12:35 中時 莊旻靜

國民黨主席吳敦義（站立者）5日前往國民黨新竹縣黨部，感謝黨員在去年選舉的支持。（莊旻靜攝）

國民黨主席吳敦義5日赴國民黨新竹縣黨部，參加感恩茶會，感謝黨工與支持者去年在九合一選舉的努力，被問及總統人選時，吳敦義也提到，過去數十年來，中國國民黨有不同產生方式，各種方式都採用過，沒有對與錯，會因應時局有最合適的方法。

吳敦義5日表示，國民黨過去數十年有各種產生提名人選的方式，包含民調占7成、黨員民調占3成，或是全民調、黨代表大會決定、全體黨員投票等，各種方式都採用過，大家商量用哪種方式最合適。

吳敦義表示，黨員投票是比較符合包括美國的制度，不過他也指，各種方式都沒有對與錯，要因應時局，「只要選擇最合適的方法，那就是對的方法」。

吳敦義也提及，國民黨在去年九合一選舉中，在22個縣市中拿下15個縣市，還包含3個直轄市，新竹縣部分依舊守住，36席議員中有21席為黨員，議長、副議長選舉都拿28票，鄉鎮市長拿下10個，鄉鎮市民代表、村里長也過半，吳敦義也再次稱讚新竹縣長楊文科，是適任的縣長人選。

吳敦義也提及，選前他曾說，新北市是「保命之戰」，台中市與彰化縣都贏，是「勝負關鍵」，假設高雄能贏，就是「驚天動地」，而新竹縣與嘉義市也都贏得勝利，他也二度鞠躬向在場黨員與支持者表達謝意，直呼「非常感謝大家」。

吳敦義說，對於2020年總統與立委大選，一定會用適當制度，以品德、操守、能力、政績與忠誠度等標準，挑選出非常好的人選，這是他擔任黨主席的責任。

(中時 )