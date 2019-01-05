輔選「最好的兄弟」陳炳甫 蔣萬安轟民進黨：做得爛透了

國民黨參選人陳炳甫今合體黨籍立委蔣萬安赴士林搶攻眷村票，兩人熱情與107歲的長者寒暄。（吳堂靖攝）

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立委蔣萬安力挺「最好的兄弟」陳炳甫，直言「民進黨做得爛透了！」（吳堂靖攝）

北市立委補選27日登場，國民黨參選人陳炳甫今合體立委蔣萬安搶攻眷村票，兩人以「最好的兄弟」相稱，蔣萬安直言「國民黨能否重新站起來，就看這一席！」不過雖然頻找大咖助陣，但最新民調顯示，陳落後對手何志偉近10%，對此，陳炳甫表示，會更努力爭取支持。

陳炳甫5日找來黨內新星、立委蔣萬安一同赴士林「雨農山莊」拜票，議員汪志冰、張斯綱也陪同參與，蔣萬安以「最好的兄弟」稱呼陳，他直言，民進黨做得爛透了，政策反覆，國民黨能否重新站起來，就看這一席，最後更掛保證說「陳若進入立院，一定作的比他好」，展現哥倆好情誼。

面對最新民調顯示，何志偉以28.3%領先，陳炳甫18.8%居次，陳思宇則為10.3%，對此，陳炳甫表示，補選投票率僅3、4成，民調跟實際補選投票行為可能會有些脫鉤，但是對我們來講來仍是警惕，畢竟落後這麼多的情況下，需要更加努力！

媒體也詢問對手陳思宇頻頻同框柯P，更「建議」他找國民黨主席吳敦義站台，陳炳甫說，每個陣營都有自己的支持者跟選舉策略，這部分都會找人支持；有媒體追問找吳主席站台效益高嗎？陳則表示， 每個前輩都是請益的對象。

至於九合一選舉國民黨大勝，高雄市長韓國瑜更帶起「韓流」旋風，媒體詢問是否有信心延續氣勢，贏得立委補選勝利？立委蔣萬安表示，大氛圍對國民黨比較有利，但補選投票率低 ，加上陳炳甫對士林區不是那麼熟悉，對藍營是艱困選區，仍需要支持者全力相挺。

(中時 )

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