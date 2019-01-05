蘇嘉全化身「黑鮪魚歌王」 唱5首歌捐百萬做公益

蘇嘉全化身「黑鮪魚歌王」，以劉文正造型登場連唱五首歌。（蘇嘉全辦公室提供）

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蘇嘉全公益演唱的善款將分別捐給財團法人羅慧夫顱顏基金會、社團法人台灣社會福利聯盟、中華民國智障者家長總會、中華民國老人福利推動聯盟，並捐給屏東縣政府社會處指定「脫貧計劃」用途。（蘇嘉全辦公室提供）

立法院長蘇嘉全昨晚接受社團法人高雄市建築經營協會理事長、中洲建設董事長黃啟倫的邀請，參加慈善表演，允諾蘇每唱一首歌，公司就捐出20萬元給弱勢團體做公益。蘇嘉全以「黑鮪魚歌王」之名「跨界演出」，首次為了公益粉墨登場，並開放臉書直播，網友直呼蘇嘉全是「被政治耽誤的歌手！」

蘇嘉全昨晚有別於平時嚴肅裝扮，以白、黑西裝接連亮相，花襯衫白圍巾再戴上帽子，宛如劉文正的造型驚艷全場。他連唱5首歌曲，讓現場氣氛炒熱到最高點，立法院副院長蔡其昌、綠委管碧玲也在臉書直播下留言，直呼「立法院劉德華」、「以為菲哥上台主持」。

蘇嘉全表示，他早在去年初就接到邀請唱歌做公益，看到這麼有意義的活動，實在很難拒絕，也因為這筆錢是要拿來幫助弱勢，讓需要幫助的弱勢團體過個好年，他特別強調，「唱不好絕不退錢」，同時希望能拋磚引玉，大家一起送溫暖給弱勢朋友。

蘇嘉全昨晚演唱5首國台語歌曲，包括「三月小雨」、「愛像什麼」、「你怎麼捨得我難過」、「往事就是我的安慰」、「今生只為你」。蘇嘉全並與金曲歌王許富凱合唱，唱「愛像什麼」時旁邊還有伴舞團，讓網友驚呼「蘇院長超像線上藝人！」

蘇嘉全說，這是他第一次上台唱歌，第一次就獻給弱勢團體。今晚公益演唱的善款，將分別捐給財團法人羅慧夫顱顏基金會、社團法人台灣社會福利聯盟、中華民國智障者家長總會、中華民國老人福利推動聯盟及屏東縣政府社會處指定「脫貧計劃」用途。

(中時 )

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