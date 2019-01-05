立委補選民調居冠 何志偉：不管哪一名都要努力

2019年01月05日 13:27 中時 吳堂靖

北市立委補選進入白熱化，民進黨參選人何志偉5日赴士林區福華市場拜票，獲得民眾熱烈支持，面對最新民調顯示，他以28.3%的支持率，領先對手陳炳甫18.8%、陳思宇10.3%，對此，何志偉說，民調起起伏伏，不管哪一名都要努力，也跟所有候選人說辛苦了，要加油、加油、加油。

民進黨參選人何志偉5日赴士林區福華市場拜票，獲得不少攤商支持，面對對手陳炳甫找來連勝文、蔣萬安助陣，陳思宇也有柯文哲助陣，何卻似乎走「孤軍奮戰」路線？對此，何志偉表示，他的大咖都在身邊，里長、地方支持者都陪著他走，選舉就是接地氣，願意幫他拉票的人，都是他的大咖！

媒體詢問是否會向姚文智請益選戰策略？何志偉表示，所有選舉節奏都是讓辦公室的總幹事、主委、地方黨部安排，他每一天就是專心聆聽、握手、好好論述政策與政績；媒體追問是否會找近日網路聲量大的蔡英文總統幫忙？何說，她是台灣人的總統，是幫助台灣人更好，幫助台灣人、一起加油，現在是團結的時刻。

對於媒體最新民調顯示，何志偉以28.3%的支持率暫居第一名，何表示，民調都是起起伏伏，會作參考，不管哪一名，都要一起努力，也跟所有候選人說辛苦了，要加油、加油、加油！至於對手陳思宇打出「柯P牌」拉抬民調，何則說，每一天就是好好聆聽，把政績、政見講清楚，才有辦法贏得認同。

(中時 )