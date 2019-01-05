兒夜市發傳單扛家計病故 癌母養3女1孫仍命運多舛

2019年01月05日 13:12 中時 程炳璋

台南市謝姓女子的黃姓兒子是4年多前的「夜市傳單男孩」，因換肝失敗病故，她繼續獨自撫養3女，想不到命運多舛，大女兒去年未婚生女讓她多了養育孫女的負擔，去年底還遭取消低收入戶補助，面臨繳不出房租的謝女，除了身染子宮頸癌，最近還發現罹患右腦萎縮，不得已向外界求援，台南市社會局表示將盡快派員訪視了解。

謝女的黃姓兒子，就是2014年頂著寒風在花園夜市發傳單扛家計的「夜市傳單男孩」，當時只有17歲的黃男，因天生嚴重肝病，身形瘦小，他才打工兩天就不堪負荷病倒住院。當時前台南市長賴清德一度到醫院關心病情，黃男仍在1年後的換肝手術中宣告失敗，因此病故。

謝女在兒子身故後，只能靠著低收入補助，獨自撫養3個女兒，大女兒去年與男友未婚生女，男方卻在孫女出生後離去，撫養重擔又落在謝女身上，她原本就有子宮頸癌追蹤治療中，最近就醫竟又檢查出右腦萎縮，無法正常工作。

屋漏偏逢連夜雨，台南市社會局去年底清查，認為謝家剛出生孫女的生父有職業，需將他的所得列入計算，因此取消謝家低收入戶的補助，謝女全靠補助維持生計，遭取消津貼的她立即面臨房租問題，急得向外界求援。

台南市社會局表示，謝家大女兒懷孕時，社工到家訪視，兩人住一起，但女嬰出生後尚未家訪，社會局每年年底都會總清查，影響低收入戶的福利變動，最近會再派員訪查，如女嬰的生父果真未盡撫養責任，會依個案情況作排除，恢復謝家低收入戶資格。

(中時 )