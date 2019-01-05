防技術轉移 美參議員提法案點名中興、華為

2019年01月05日 14:01 中時 藍孝威

兩名美國聯邦參議員在新一屆國會議期開議之初推出新法案，將在白宮成立一個新辦公室，以便抗衡來自大陸的科技威脅並保護美國重要技術供應鏈。法案裡直接點名大陸兩大電信巨頭中興和華為，威脅美國整體私有部門的供應鏈安全。

美國之音VOA報導，參議院情報委員會副主席，來自維吉尼亞州民主黨籍聯邦參議員沃納（Sen. Mark Warner, D-VA）和參議院情報委員會成員，來自佛羅里達州共和黨籍聯邦參議員魯比奧（Sen. Marco Rubio, R-FL）當地時間4日推出新法案，稱法案將協助抗擊來自包括大陸等其他國家對美國國家安全所構成的威脅，並確保美國借由持續改進跨部門合作以維護美國在科技產業的領先地位。

法案主要目標是在白宮成立一個「關鍵科技與安全辦公室」（Office of Critical Technologies and Security），負責協調各部會間溝通合作，發展長期、全政府策略抵抗來自他國政府所支持的技術竊取和保護美國重要科技產業供應鏈。

「我們需要一個全政府的科技戰略保護美國在新興科技與軍民兩用領域科技的競爭力，同時應對來自中國的威脅，防止技術從美國轉移，」沃納參議員在聲明中說，「我們期待與行政當局及其他部門合作，回應有關威脅。」

「中國政府在中國共產黨全力支持下持續對美國知識產權、企業和政府網絡及訊息進行有計劃的攻擊，」魯比奧參議員在聲明中表示。「借由設立『關鍵科技與安全辦公室』，這項法案將通過加強跨政府部會運作來保護美國。」

法案將確保有一個聯邦單位負責積極協調政府部會間合作，發展一套美國國家戰略應對來自其他國家所構成的國家安全威脅，維護美國長遠的科技領先地位。

法案所計劃設立的「關鍵科技與安全辦公室」主要職能包括協調與諮詢聯邦及各州科技和通訊產業法規部門、私營部門、非政府組織專家，以及學術界和重要國際夥伴、盟友，以確保政府利用所有資源保衛美國供應鏈和新興、基礎及兩用科技。第二個主要功能為負責提高美國民眾、社會及企業領袖對外國不當奪取和技術轉移等做法對美國國家安全構成挑戰的認知。

議員在聲明中直接點名大陸兩大電信巨頭中興和華為威脅美國整體私有部門的供應鏈安全，並警告購買中興和華為產品所帶來的風險。

該法案的推出正值美陸兩國處於貿易衝突尚未獲得解決，川普政府指責北京不斷竊取美國知識產權和多種貿易不公平手段。美陸貿易爭端從去年一直延續到2019年，新一輪的副部長級談判下周將在北京舉行。

(中時 )