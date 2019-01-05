影》檢疫犬、X光機嚴查包裹 中華郵政逮109件違規

2019年01月05日 13:29 中時 陳祐誠 、 陳君瑋 、影音編輯／ 陳科廷 、影音編輯／

中華郵政出動檢疫犬、X光機嚴查包裹，近期查獲109件違規肉品。（圖／陳祐誠攝）

中華郵政公司將來自疫區的郵件分流、分區集中管理且隔離搬運，透過檢疫犬協助找尋來自疫區的可能肉製品。（圖／陳君瑋攝）

中華郵政公司將來自疫區的郵件分流、分區集中管理且隔離搬運，透過檢疫犬協助找尋來自疫區的可能肉製品。（圖／陳君瑋攝）

大陸傳出非洲豬瘟案例後，疫情逐漸失控，日前已有豬屍漂流至金門，使我防疫手段再提升，中華郵政公司表示，近期共查獲109件肉品包裹，其中21件來自大陸，並曝光防疫犬與X光機查驗包裹過程，同時提出不帶疫區肉類產品、不網購、不郵寄等「三不」，呼籲全民一起守護國產豬肉。

根據農委會動植物防疫檢疫局估計，若非洲豬瘟傳入台灣，將造成我農產業至少2000億元損失，為防止受汙染的豬肉商品透過兩岸郵遞通路入侵台灣，中華郵政啟動防疫機制，將來自疫區的郵件分流、分區集中管理，且隔離搬運，工作人員必須穿戴防疫手套、口罩及工作服，以防止傳染。

此外，中華郵政配合關務署及防檢局增加進口郵件檢疫查驗頻率，一旦查獲大陸疫區或鄰近國家進口的肉製品郵件，將由檢疫局開列通知單，通知收件人到局會同海關及檢疫人員辦理檢查、退運或銷毁。

中華郵政副總李甘祥表示，非洲豬瘟來勢洶洶，尤其大陸疫情嚴重、金門發現漂流豬屍，疫情已經來到家門口，這將是每位台灣人要面臨的問題。近期中華郵政查獲各地進來的肉品包裹109件，其中來自大陸的有21件，針對金門寄送本島的肉品包裹，在出口時就會透過X光機檢查，這兩周只要發現就不准寄送。

中華郵政與農委會防檢局今提出「三不」呼籲，不攜帶疫區產品、不網購、不郵寄。農委會防檢局基隆分局副分局長劉天成說，非洲豬瘟目前沒有疫苗，豬隻一旦感染，死亡率是百分之百，防疫不能單靠政府力量，民眾也要有防疫觀念，才能防止非洲豬瘟進入台灣。

外界關心檢疫犬是否不足，劉天成指出，全台現有47組檢疫犬，其他還有10多隻正在訓練當中，訓練期約為1年，目前各機場都有檢疫犬，針對來自疫區的班機包裹和旅客則會特別加強，而中華郵政把來自疫區的包裹集中，也有利於檢疫工作。

(中時 )