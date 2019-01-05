貓友朝聖新標的～來去鹿兒島「貓神神社」為毛小孩祈福

特色「貓神神社」坐落日本鹿兒島仙巖園。（圖片取自鹿兒島最新最Fun粉絲團）

友善列印
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神社鳥居掛上大型注連繩，迎接遠道而來信徒。（圖片取自鹿兒島最新最Fun粉絲團）
貓神神社特有繪馬印有2隻黃、白色貓咪。（圖片取自鹿兒島最新最Fun粉絲團）
古代藉由貓咪瞳孔大小判斷時辰。（圖片取自鹿兒島最新最Fun粉絲團）

伴隨社會快速發展，許多單身貴族不生小孩，家中毛小孩地位日益提升，日本仙巖園內有間專門祭祀貓咪的「貓神神社」，吸引大量信眾前往參拜，祈求寵物貓咪健康與長壽。

位於鹿兒島吉野町的「仙巖園」，目前由島津興業負責管理，在絕美庭園造景與悠久歷史故事加持下，吸引無數旅人前往拜訪，當中以「貓神神社」最為吸睛，傳說薩摩藩主島津義弘當年出征朝鮮時，帶著7隻貓隨行，藉由貓咪瞳孔來判斷時辰，結束征戰後僅有2隻貓安全返回，為紀念具有黃白雙色花紋的貓咪帶來好運，進而修建神社祭拜，為日本境內少見祀奉貓神的神社。

貓神神社的鳥居上以注連繩裝飾，許多信徒來此奉納印有2隻黃、白色貓咪繪馬，祈求家中貓咪平安健康，搭配日文、中文及韓文等祈福語，訴說著對毛小孩深深的愛。每年6月10日為「貓神神社」大祭，當地鐘錶業者專程前來祭祀。

「仙巖園」集築庭造園技法之大成，以傳統日式禪風為基礎，加入中國園林山水風格設計，巧妙利用當地自然環境，大氣又不失貴氣，讓人不禁留連忘訪，園內御殿現場提供飲抹茶體験，也別忘了大啖鹿兒島郷土料理，美景、美食一次滿足。

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