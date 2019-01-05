非洲豬瘟疫肆虐 賴秀穗：台灣防疫堵漏洞 春節前後最重要

2019年01月05日 13:29 中時 廖德修

非洲豬瘟無孔不入，歸納可能的入侵管道，最主要的關卡是機場、港口海關的邊境管控，即使已經提高裁罰金額，仍有旅客違規攜帶肉類或製成品闖關被查獲的案例。關務署在中央應變中心會議上建議拉長現場的檢疫動線，避免產生漏洞；但這牽涉到檢疫人員與檢疫犬數量是否足夠？不足之處就要靠Ｘ光機和海關人員協助把關。

台大獸醫專業學院名譽教授賴秀穗認為，邊境的管控一定要持續，尤其再過一個月左右就是春節，今年的假期又長達9天，加上學校放寒假，兩岸民眾的往返勢必更加頻繁，目前正值大陸非洲豬瘟疫情的高峰期，如果仍有旅客不守規定，仍要攜帶肉品進入台灣，難保不會有漏網之魚。

因此賴秀穗說，接下來的1、2個月，尤其春節前後最重要，第一線的邊境檢查一定要堅守住防線。當然防疫工作不能只有3分鐘熱度，非洲豬瘟的病毒存活的時間很長，如果防疫無法堅持下去，一旦心態鬆懈下來，隨時會有被突破的可能，不能不謹慎。

宜蘭大學生物技術與動物科學系教授林榮信則說，除了邊境管制，畜牧從業人員和一般民眾，這段期間最好不要到大陸或其他疫區國家的豬場或牧場參觀，以免帶回病毒。回國後要進入豬場前一定要做好個人消毒，飼料、廚餘的運送最好採取接駁方式，車輛或載具盡量不要進入豬場，任何風險都要控管。

苗栗縣養豬協會總幹事何桶生表示，還有網購和郵寄也要防範，尤其許多民眾習慣向淘寶等大陸網站下單購物，肉品很可能夾帶闖關。雖然透過《動物傳染病防治條例》第34條修法，檢役物已不能透過郵寄方式進入台灣，可退運或全面銷毀。只剩下快遞一個管道，集中在桃園機場檢驗，一定要嚴格把關。

至於金門、馬祖和大陸太過接近，從海漂死豬就可看出隱憂，學者擔心會成為首先淪陷的地區，建議政府要預先有一套辦法。萬一金馬發生非洲豬瘟疫情，要怎麼樣阻絕，避免蔓延到台灣、澎湖，一定要事先想清楚。

(中時 )