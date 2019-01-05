不只是登月！外媒：陸「嫦娥」秀大國地位與野心

2019年01月05日 13:18 中時電子報 馮英志

大陸「嫦娥四號」3日成功登陸月球背面，創下人類史上首次月背登陸，引起全球關注。不少外媒認為此次大陸成功登月背不僅向太空超級大國邁出重要的一步，更展現地緣政治上的大國地位與強軍野心。

「嫦娥四號」在月球背面成功登陸。

綜合外電報導，「嫦娥四號」成功登上著陸困難度更高的月球背面並成功傳回影像，不僅代表大陸太空工程的里程碑、確定陸太空實力在國際已有一席之地外，更藉此展現其太空軍力發展。

澳大利亞戰略政策研究所的高級分析員戴維斯（Malcolm Davis）說，「嫦娥四號」的成功不僅是科學探索，在「大陸對太空計畫十分熱情且民族主義高漲之際，登月更涉及地緣政治和太空政治，以及中國大陸崛起成為超級大國的問題」，特別是太空與航太科技已成為列強兵家必爭之地之際。

英國《每日電訊報》更指出，英國SERAPHIM太空基金投資家布伊格（James Bruegger）表示，嫦娥四號對大陸是太空科技進展的分水嶺，並可預見未來大陸在太空事務上有更多影響力。

而大陸太空實力快速進展也令美國擔憂是否取代其地位。美國有線電視新聞網（CNN）也盛讚此為「人類太空探索的一個里程碑」，並引用專家所言「下一次從月球傳來的聲音很可能是普通話」；美國太空總署專家、前太空員斯考特凱利去年曾表示，「如果美國有意疏忽中國大陸的話，在太空事務上恐會被超越」。

至於大陸「探月工程」計畫的下一步，官媒新華社日前報導指出，今年將發射「嫦娥五號」探測器以採集月球樣品並返回地球，2020年前後建成有人太空站。而外媒《動力》（The Drive）指出，大陸計畫於2030年完成載人登月。

(中時電子報)