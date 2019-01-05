抗擊大陸威脅 美議員擬立法設白宮關鍵科技與安全辦公室

2019年01月05日 13:28 中時 李文輝

美國之音報導，美國兩名跨黨派聯邦參議員在新一屆會期初始，推出新法案，要求在白宮成立一個新辦公室，抗衡來自大陸的科技威脅，並保護美國重要技術供應鏈。

報導指出，聯邦參議院情報委員會副主席、維吉尼亞州民主黨籍參議員華納與情報委員會成員、佛羅里達州共和黨籍參議員魯比歐當地時間4日推出新法案，稱法案將協助抗擊包括大陸等國家對美國安構成的威脅，並確保美國藉由持續改進跨部門合作以維護科技產業領先地位。

美國之音稱，法案主要目標是在白宮成立一個「關鍵科技與安全辦公室」，負責協調各部會間溝通合作，發展長期、全政府策略抵抗來自他國政府所支持的技術竊取和保護美國重要科技產業供應鏈。

「我們需要一個全政府的科技戰略保護美國在新興科技與軍民兩用領域科技的競爭力，同時應對來自中國的威脅，防止技術從美國轉移，」華納參議員聲明說：「我們期待與行政當局及其他部門合作，回應有關威脅。」

「中國政府在中共全力支持下持續對美國智慧財產權、企業和政府網路及訊息進行有計畫的攻擊」”魯比歐參議員在聲明中表示:「藉由設立關鍵科技與安全辦公室，這項法案將通過加強跨政府部會運作來保護美國。」

據指出，法案將確保有一聯邦單位負責積極協調政府部會間合作，發展一套美國國家戰略應對來自其他國家的國安威脅，維護美國長遠的科技領先地位。

據悉，法案計畫設立的「關鍵科技與安全辦公室」主要職能包括協調與諮詢聯邦及各州科技和通訊產業法規部門、私營部門、非政府組織專家，以及學術界和重要國際夥伴、盟友，以確保政府利用所有資源保衛美國供應鏈和新興、基礎及兩用科技。第二個主要功能為負責提高美國民眾、社會及企業領袖對外國不當奪取和技術轉移等做法對美國安構成挑戰的認知。

議員在聲明中直接點名大陸兩大電信巨頭中興和華為威脅美國整體私有部門的供應鏈安全，並警告購買中興和華為產品所帶來的風險。

(中時 )