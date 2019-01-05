共軍專家：美軍再折騰也難鎖住島鏈

2019年01月05日 13:41 中時 李文輝

大陸海軍軍事專家李杰今在中共黨媒《環球時報》發表專文指出，日媒消息，美軍計畫今年演習把M142高機動性多管火箭系統，外加一款戰術導彈，部署到具有重要戰略地位的沖繩群島。由於最大射程可達300公里，理論上只要部署在宮古海峽任何一端，就能嚴密封鎖。然而，美軍若真的實踐這一新戰術，再折騰也難鎖住島鏈。

文章指出，自上世紀50年代初，美國糾集和拉攏亞太盟友，在大陸海上方向構築第一、第二島鏈封鎖，還一度叫囂哪怕「一隻飛鳥或一條游魚也難以穿越」，但是，局勢的變化並不以美國人的意志為轉移。

李杰指出，第一，大陸的綜合實力和國防力量早已今非昔比，不僅艦船飛機早已實現「常態化」穿越島鏈，自由進入太平洋，而且有信心、有能力、有手段應對任何海上來犯之敵。美國一些官員或智庫學者談到大陸的「反介入/區域拒止」戰略時，特別是解放軍中程多用途導彈東風-21D或東風-21B時，都會面色凝重。可見對美國艦艇已產生震懾作用。

李杰表示，第二，這次美國擬部署反艦武器到沖繩，心知肚明僅依靠日本等亞太軍事盟國，已很難對大陸發揮多大威懾作用。拿日本來說，原本美國慫恿日本在宮古海峽附近部署88式、12式機動型反艦導彈，但低於200公里的射程，對於寬度達260至280公里的宮古海峽來說，必須兩端部署，否則就顯得有點勉為其難。

李杰認為，第三，為了守住那幾條島鏈，美國只得大幅增加軍費，發展各種先進武器，並竭力盡早部署對陸海上前沿當面。如在日本、南韓等國部署先進隱形戰鬥機，在日本部署愛國者導彈及設置岸基神盾系統。但是，日韓等國不一定「心甘情願」。美國一方面要求在這些國家部署先進武器；另一方面又十分強硬地要求這些國家必須提高防務開支，更多地承擔美軍在當地駐紮的軍事花銷。這些國家內部早有不同聲音。長遠看，真心實意願意與美國一起守住島鏈的國家越來越少。

李杰強調，也正是當下這個階段，美國想竭盡全力做最後努力，因此未來島鏈穿越和反穿越的博弈，絕不會停止。

(中時 )