MLB》陳偉殷穿20號 一生懸命拚當「努力之神」

馬林魚左投陳偉殷新球季穿20號球衣。（鍾亞芳攝）

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中時電子報
/新北報導

馬林魚左投陳偉殷昨天（4日）深夜在個人IG公布新球季背號「20」號，但卻沒有說明原因引發不少球迷留言猜測，今天他在公益年曆記者會親自說明原因。

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陳偉殷在金鶯時期身披16號戰袍，加盟馬林魚後則穿回就讀國立體育學院時的54號球衣，不過他今年將改成20號球衣，希望能有一番新氣象。

陳偉殷其實去年就有改背號的想法，不過當時因為太晚而無法更改，去年球季一結束他就立刻跟球隊討論這件事，至於為什麼會到現在才公布，他說道，「新的一年剛開始，希望可以有新氣象。」

談及背號的選擇，陳偉殷透露，不打算穿16號，因為原本穿馬林魚16號的費南德茲(Jose Fernandez)與陳偉殷感情相當好，這個背號、這位好友會一直存在他的心中。

陳偉殷原本也想穿回日職時期在中日龍穿的21號球衣，不過球團有所考量而未能拿到21號，後來選擇了20號，「中日龍以前的客座教練杉下茂很照顧我，2009年我差一點就破了他的自責分率紀錄，穿上和他一樣的背號，希望能向這位大前輩看齊。」陳偉殷說。

而杉下茂素有「指叉球之神」的稱號，不過對此，陳偉殷則笑說：「我沒有特別拿手的球種，他是指叉球之神，我只能一直努力，這是我從日職起步到現在一直在做的事，希望我可以更努力，看能不能成為『努力之神』。」

(中時電子報)

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