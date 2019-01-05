全台歷史最久軟網賽 員林運動公園熱鬧開打

彰化縣政府參議陳君瑞(左)與員林市長游振雄(右)，兩人上場小試身手、切磋球技。(謝瓊雲攝)

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全台歷史最悠久的軟式網球比賽，第71屆金木、天爵、正新盃全國軟式網球錦標賽本周末在員林運動公園熱鬧展開。(謝瓊雲攝)
員林市長游振雄拿起網球拍小試身手。(謝瓊雲攝)

全台歷史最悠久的軟式網球比賽，第71屆金木、天爵、正新盃全國軟式網球錦標賽本周末在員林運動公園熱鬧展開；員林市長游振雄說，員林市運動風氣興盛，更可謂臺灣網球運動的發源地，且擁有10多座國際標準比賽場地，本賽事深具體育文化傳承重要意義，未來仍將每年持續舉行，培育更多優秀人才，為市為國爭光。

游振雄表示，「金木、天爵、正新盃全國軟式網球錦標賽」今年第71屆，世界上連續性運動競賽鮮少能與之相提並論，他特別向出生在員林的網球冠軍先進林天爵及柳金木先生致敬，兩人在民生艱困的日本時代，以臺灣囝仔身分、克服艱辛萬難，憑藉卓越的網球技術，多次遠赴日本代表臺灣區參加天皇盃網球賽，並屢奪冠軍殊榮，為員林網壇打響閃亮名號。

賽事1月4日至6日一連三天在員林運動公園網球場舉行，賽程有66隊團體組、42隊個人組，全國各地總計有108隊、約700位選手參加，賽事安排分別為第一天(長青組、國小男子組、國小女子組)、第二天(壯年組、社女個人組、社男個人組)及第三天(社會男子乙組、社女組、社會男子甲組)；市公所歡迎喜愛網球運動的民眾踴躍前往觀戰，為選手們加油。

(中時 )

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