北市拚觀光 議員嗆：政治髒手先放開故宮和中正紀念堂

圖為三軍儀隊在中正紀念堂前自由廣場排練。 （本報系資料照片）

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中時電子報

前台北市觀傳局長陳思宇力拚北市立委補選，她首個政見主攻觀光，並批評暖冬旅遊補助北市立委沒站出來。北市新科議員游淑慧反批陳思宇，拚觀光不該再用「靠爸思維」，用補助換客人。根據統計，故宮和中正紀念堂是北市景點造訪人次前兩名，也是被綠營「意識形態」清算的重點。她問，要拚觀光，「能不能先把你們政治力的手，從中正紀念堂和故宮拿開？」

「政三代」陳思宇代表白色力量力拚北市立委補選，她首個政見主攻觀光，並批評暖冬旅遊補助北市立委沒站出來。北市新科議員游淑慧反在臉書批陳思宇，拚觀光，台北不用再有「靠爸思維」，用補助換人數；要的是擺脫意識形態和政治介入，提升與悍衛台北特色和質感。

她對陳思宇發出三個疑問，一、拚觀光是拚城市特色，還是用補助換客人？二、台北的城市特色是什麼？三、妳願不願意一起宣示保護故宮和中正紀念堂目前的特色和存在，拚台北觀光，不讓政治力破壞台北特色？

過去幾年的觀光調查，台北市都是國際旅客主要的觀光城市，超過八成的來台旅客都會造訪台北，而去年來台北旅遊觀光人次也達980萬人；所以客源方面相較其他城市，台北較不缺，因此無需跟小孩爭寵一樣「人家有，我就要有」。

游淑慧說，任何城市拚觀光，都要靠城市底蘊和特色，才能長久發光吸引。過去歷年，不論台北市觀傳局或中央觀光局的調查，台北市的主要觀光景點幾乎都是這四個：故宮、中正紀念堂、101、西門町⋯

而以台北市去年的統計，到故宮造訪的人次有443萬人次，到中正紀念堂有449萬人次，是台北所有景點造訪人次的前三名。

所以，之前當民進黨政府腦洞大開，想要轉型拆除中正紀念堂建築，或者讓台北故宮休館，游淑慧說，她才會非常著急與反對；多次在政論節目或媒體場合，不斷表達：不論政黨立場，這兩項政策將重創台北城市特色和觀光產業，呼籲台北市政府要出面悍衛。

她問，大家能想像：沒有清水寺的京都、沒有時代廣場的紐約、沒有羅浮宮的巴黎？有些遺憾沒有看到前觀傳局長陳思宇出面呼應，悍衛這兩個台北市的地標和城市特色。

前幾天，行政院副發言人丁允恭說出「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快」這樣優雅的話語時。游淑慧說，她也想問「那能不能先把你們政治力的手，從中正紀念堂和故宮拿開？」不要催毀台北的質感；而台北市的每一位民意代表和官員，又敢不敢不管顏色，保護這屬於台北的質感、特色和元素？

(中時電子報)

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