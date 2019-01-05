成亮澄發桌曆EP做公益 拉孔鏘、兵家綺一同獻愛

2019年01月05日 14:15 中時 洪秀瑛

成亮澄做公益，右為孔鏘。（民視提供）

成亮澄示範桌曆瑜伽動作，當場倒立現場驚呼連連。（民視提供）

兵家綺（左二）帶來手作馬卡龍閃亮的星光棒蛋糕。（民視提供）

孔鏘（左起）、家扶基金會主任、兵家綺、成亮澄、車冠德。（民視提供）

成亮澄2019公益桌曆EP「閃亮的星光」全額捐款幫助家扶基金會的小孩。（民視提供）

藝人成亮澄今出席「2019公益桌曆EP捐款」記者會，之前在八點檔《幸福來了》同劇演員的兵家綺、車冠德以及音樂創作孔鏘也到場支持。這次成亮澄2019公益桌曆EP認購，結合孔鏘愛的結晶創作曲〈閃亮的星光〉。

首次單飛獻唱的成亮澄，溫暖歌聲感動大家，孔鏘為他打了90分高分，笑說少10分是音樂可以做得更好，孔鏘很開心2019年一開年就可以做公益，儘管工作滿檔也要撥空支持，他現場認購50份，給了成亮澄信心。

成亮澄今帶著耳傷出席，他說因為10年前耳朵有小傷口不以為意，結果耳朵腫起來，就醫後，被診斷是蜂窩性組織炎，讓他耳朵一度萎縮，近期忙拍戲還要工作，耳朵傷口再度復發。他說，經過這次才發現身體健康很重要，有健康身體才能繼續做更多幫助別人的事。

成亮澄亦是瑜伽老師，他在現場倒立示範瑜伽動作，驚呼聲不斷，更帶小朋友做瑜伽，親和力百分百。成亮澄說，教育是弱勢孩子翻轉貧窮的重要管道，然而超過半數弱勢家庭工作收入未達預期，根本無力負擔兒少的才藝學習經費，家長即便想支持孩子的夢想也力不從心，他才會全力投入公益桌曆EP。

兵家綺這次除了帶10個新書包到現場送給家扶小孩當新年禮物，更帶自製棒棒糖蛋糕到現場，她說，從一開始接到成亮澄的邀約就把其他工作排開，因擔心小朋友不能吃糖果，所以她特別做了減糖的棒棒糖造型蛋糕，讓現場小朋友又驚又喜。

兵家綺說，原本只說主題是「閃亮的星光」，於是她花了好幾天發想，找了很多資料，完成了「馬卡龍閃亮的星光棒蛋糕」發送給小孩，看到他們滿足品嚐模樣，讓她覺得值得，更是2019年最棒禮物，她也認購100份桌曆做愛心。

家扶基金會無窮世代計畫舉辦「2019公益桌曆EP捐款滿額贈活動」，為了弱勢孩子的才藝學習，更加碼捐出限量「閃亮的星光-電繡環保袋」以及「閃亮的星光-潮帽」，呼籲民眾一起支持響應！家扶孩子是等待發亮的星星，貧窮卻限制了他們的發展，期盼大家透過愛的力量幫助他們勇敢築夢，未來能夠成功翻轉清貧、成為一顆耀眼的星星。

※家扶捐款管道：

1.郵政劃撥：00224801，捐款註明欄位：成亮澄_份數_姓名_聯絡電話_地址。

2.Yahoo！拍賣：https://tw.bid.yahoo.com/item/100542386710

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