賴琳恩、陳乃榮夫妻出國跨年 迎結婚2周年

2019年01月05日 14:15 旺報 廖慧娟

陳乃榮（左）跟菲律賓歌手「Concert King」馬汀‧奈維拉同台高歌，圓了16歲至今的心願。（伊林娛樂提供）

伊林娛樂藝人賴琳恩與歌手老公陳乃榮，2017年元旦登記結婚，今年為慶祝結婚2周年，特別飛往菲律賓馬尼拉晨麗渡假城享受甜蜜兩人世界，浪漫指數爆表，羨煞眾人。今天（1月5日）公布度假照片，恩愛放曬。

這也是2人首次一起出國跨年，當晚飯店舉行跨年晚會演唱活動，往年陳乃榮跨年都在工作，琳恩只能在電視上看他演出，「這次可以一起坐在台下看演唱，覺得很幸福。」陳乃榮說，很珍惜與琳恩相處的時間，「今年跟老婆一起出國，可以避寒、看煙火、風景漂亮、吃美食，很開心。」

賴琳恩表示，2人相識、相戀、成為夫妻至今，已經9年，依然保有戀愛熱情溫度，每天都一樣很幸福，祕訣是有共同的興趣及話題，最重要的是要給彼此空間：「他（陳乃榮）就像是我最好的朋友，我們無話不談，就算已是夫妻了，還是要保持形象。」

陳乃榮認為夫妻之間保持「神秘感」很重要，也舉例說，從來沒看過愛妻挖鼻孔。

陳乃榮感性說，結婚後這一兩年，他特別深刻體會，去哪裡玩，對他來說都不重要，重要的是身邊的那個人，「只要身邊的人對了，不管去哪裡都好；物是人非，太悲傷了，會很淒涼。」琳恩說，「不論出國或去外地，或在家，任何時候，不管去哪裡，只要有乃榮陪伴，行程就很圓滿。」她覺得，兩個人在一起，心靈契合比什麼都重要。

2人希望新的一年，全家平安，工作順利，生活愉快；陳乃榮計畫在今年推出新的專輯或單曲；琳恩補充說，「我在他的願望中，扮演平安健康的角色，希望我依舊過著幸福嬌妻的生活。

(旺報 )