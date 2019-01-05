NBA》不是要退役？蔡峻銘身兼球員教練不喊苦

2019年01月05日 14:23 中時電子報 黃及人 ／新竹報導 ／新竹報導

原本第16季開打前，征戰SBL已有12年的蔡峻銘，都對外宣告退役轉任管理或助教，卻突然繼續出現在台北達欣球員名單內，甚至還打了1場例行賽，蔡峻銘說：「我也想退休呀，但教練團那樣拜託我了，我只好繼續咬牙打下去！」

其實一開始想採訪蔡峻銘，他的反應就是斷然拒絕，因為他很擔心自己會被鄉民幹爆，「你都不知道上次我上場打了3分鐘，鄉民把我罵成怎樣，讓張智峰(達欣助教)到現在都還狂虧我，老實講那天會被登錄上場，連我自己都嚇到。」

或許鄉民都誤會他了，畢竟蔡峻銘長年擔任達欣替補中鋒，也算相當稱職，就算突然因為教練團拜託，才又重新披上戰袍，他仍很認命同時做好球員、教練兩份工作，先前在桃園或天母場邊，也都常常看到他跟隊友揮汗狂跑的身影。

「其實當時教練團會叫我繼續打，就是怕溫立煌或翁嘉鴻受傷，我們會沒大個，」蔡峻銘說，「可是因為擔心被鄉民說自己太胖，我才想要拚命減肥，甚至在場邊跑成那種模樣，但請別小看我，我上個月去打菜市場盃，還打了40分鐘。」

到底想打球還是當教練？蔡峻銘的回答很逗趣，「可以繼續打球的話，我當然希望打，但假如只是上去打個兩、三分鐘，那我還不如當教練算了，其實兩邊都很累，我不喜歡練球的累，可是當起助教，我就必須忙於處理一堆雜務。」

身為昔日HBL「新榮F4」摘冠成員之一，蔡峻銘自認當年可以奪冠，並沒很厲害，現在他只想努力同時做好球員、教練的雙重角色，就算再辛苦也會挺下去，但他也很自覺表示，「我只是感覺不管我怎麼做，還是會被鄉民靠北！」

(中時電子報)